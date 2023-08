Yanis Begraoui, un homme nouveau au TFC

Arrivé d'Auxerre à l'été 2021, Yanis Begraoui n'avait pas eu la chance de s'exprimer jusqu'à présent sous les couleurs violettes du TFC. Son prêt au Pau FC lors de la deuxième partie de la saison dernière et la CAN U23 disputée avec le Maroc cet été l'ont transfiguré. Rencontre avec un homme en pleine confiance qui compte bien s'imposer dans la ville rose.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le Toulouse FC lance un jeu-mystère dans la ville pour ses supporters

France Bleu Occitanie : Yanis, ça fait quoi de porter à nouveau le maillot du TFC ?

Yanis Begraoui : Énormément plaisir, évidemment. Il m'avait manqué. Je suis content de retrouver tout le monde. Le club, mes amis, les supporters.

Qu'est-ce qui a changé entre le Yanis de 2021 et le Yanis de 2023 ?

Je suis la même personne mais en terme de football, je reviens avec plus de bagages. J'ai enchaîné des matches et des minutes donc j'arrive en pleine confiance et en pleine forme.

Tu étais frustré par tes débuts toulousains ?

On veut toujours jouer. J'estime que j'aurais pu avoir plus de temps de jeu. Cela n'est pas arrivé, et le prêt à Pau est arrivé au bon moment. Il m'a permis de pouvoir m'exprimer et montrer de quoi j'étais capable.

Ce prêt à Pau, tu n'as pas hésité ?

On les avait affrontés plusieurs fois en préparation. Je connaissais plusieurs joueurs et leur style de jeu. Je n'ai pas hésité, surtout quand on sort d'une période où l'on ne joue pas. Quand on a une opportunité comme ça, il faut foncer.

Neuf buts lors des 11 derniers matches avec ce club. C'est quoi le déclic ?

C'est un tout. Ils m'ont vite intégré et considéré dans leur famille on va dire. Le coach me faisait confiance, il me disait de jouer mon jeu. Ce n'était que du positif. Sur le terrain, on se sent à l'aise avec ça.

En revenant ici, tu t'es dit quoi ?

Dans un coin de ma tête, j'avais ce retour au club et le fait de m'imposer ici. C'est l'objectif. J'ai pu montrer que quand on me laissait ma chance, je pouvais répondre présent. Je veux montrer toutes mes qualités et mon talent au public violet.

Tu as connu le coach Carles Martinez lors du stage en Turquie juste avant ton prêt. C'est quoi son message ?

L'avantage que j'ai eu, c'est que je l'ai connu avant de partir. J'ai pu assimiler quel style d'entraîneur c'était. J'ai eu des discussions avec lui avant que je parte. Il m'a félicité pour ce que j'ai fait à Pau et avec le Maroc. Il m'a dit qu'il comptait sur moi.

Qu'est-ce que tu penses de sa manière de fonctionner ?

C'est le football que j'aime. Le jeu en combinaison, le jeu de passe, de transition. Cela correspond à mon style et à ma façon de jouer. On est sur la même longueur d'onde.

Tu revenais juste et c'est toi qui offres le but de la victoire face à la Roma lors du dernier match amical...

C'était incroyable. Je suis rentré le mardi, ce n'était même pas sûr que je joue. Un stade plein, c'est beau à voir. On ne peut qu'être content d'avoir ces supporters. C'est mon premier but au Stadium, en plus devant le virage. C'est encore mieux. Il reste une minute de jeu... C'était une belle soirée.

On te sent content d'être là...

Oui ! J'ai connu des périodes difficiles mais depuis mon prêt, j'ai pu m'exprimer. J'ai pu montrer de quoi j'étais capable. Autour de moi, tout le monde ressent cet engouement pour ce que j'ai fait ces derniers mois.

Il y a des affinités particulières dans le vestiaire ?

Je m'entends bien avec tout le monde mais je suis plus souvent avec Zakaria (Aboukhlal), Logan (Costa), Moussa (Diarra), Farès (Chaïbi)... On apprend tous à se connaitre. Et puis l'effectif a beaucoup changé.

Avec toujours beaucoup de nationalités, c'est facile ?

Quand je suis arrivé à Toulouse, je ne parlais pas trop anglais mais là j'arrive à me faire comprendre. Cela me fait progresser ! Tout le monde arrive à se comprendre, on créé des connexions. La barrière de la langue ne dérange pas.

Cet été, tu as remporté la CAN U23 avec le Maroc à domicile. Quel souvenir gardes-tu ?

C'était magnifique. Incroyable et inoubliable. On était attendus. Le Maroc n'avait jamais gagné cette CAN U23 dans son histoire. 12 ans qu'on ne s'était pas qualifiés pour les Jeux Olympiques. On sentait l'engouement de tout un pays. Il n'y avait pas de différence entre nous et l'équipe A en terme d'ambiance. Une fois que tu as le maillot, tu fais partie des nôtres.

Tu as connu le maillot de l'équipe de France chez les jeunes. C'était un choix facile à faire ?

C'était une évidence. C'était le choix du coeur, vraiment. Je savais que j'allais finir avec l'équipe nationale. Je ne regrette pas du tout mon choix. Le Maroc, c'est un pays où l'engouement autour du football est incroyable. J'ai rendu fier mes parents, ma famille. Quand tu vois leurs sourires, tu ne peux qu'être fier. C'est l'un des plus beaux choix de ma vie.

A Meknès, ville de tes parents, ça devait être sympa !

J'ai de la famille partout. Pour la finale, tout le monde voulait des invitations. Je marque en finale en plus, c'était juste incroyable. Je n'ai même pas célébré à part crier... J'étais juste trop content. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner après cette finale.