Yanis Guermouche rentre à Montpellier, prêt résilié avec Châteauroux

En quittant provisoirement Montpellier en juin dernier, Yanis Guermouche espérait grandir et s'imposer dans le Berry, en National, avant de rentrer dans l'Hérault en juin prochain. Seulement, onze match et quatre titularisations plus tard, l'aventure est terminée.

Le jeune homme de 21 ans a rompu, d'un commun accord, son prêt d'un an sans option d'achat avec l'actuel quatorzième du championnat de troisième division.

L'international U21 n'entrait plus vraiment dans les plans de la direction sportive, alors que le club s'est, par ailleurs, récemment séparé de son entraîneur Mathieu Chabert.

De retour à Montpellier depuis quelques jours, il suit une préparation physique personnalisée qui a débuté lundi, avant de se mettre à la disposions des coachs : N3, mais surtout Ligue 1, il l'espère, lui à qui il reste un an et demi de contrat.