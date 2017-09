Yann Bonato dans la nouvelle promo du Centre de Droit et d'Economie du Sport de Limoges

La nouvelle promotion du Centre de Droit et d'Economie du Sport de Limoges a fait sa rentrée ce lundi à Paris. Dans les rangs : l'ex-joueur emblématique du CSP Yann Bonato, mais aussi le champion cycliste Thomas Voeckler ou encore l'ex-gardien de l'équipe de France de handball Thierry Omeyer.

Une nouvelle promotion du Centre de droit et d'Economie du Sport de Limoges a fait sa rentrée ce lundi à Paris. Et comme d'habitude, des stars du sport français en font partie, au premier rangs desquels l'ex-joueur emblématique du CSP Yann Bonato (toujours limougeaud et reconverti en opticien). Mais cette promotion compte aussi l'ex-gardien des Experts Thierry Omeyer, ou encore le cycliste Thomas Woeckler, qui a porté plusieurs fois le maillot jaune sur le Tour de France et double champion de France sur route.

Le CDES de Limoges délivre notamment un diplôme de manager général de club sportif, très prisé notamment depuis Zinédine Zidane l'a obtenu. Les formations se déroulent en alternance à Paris (surtout) et à Limoges (un peu). Le premier module limougeaud se déroulera au mois d'octobre.