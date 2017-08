Yann Karamoh part à l'Inter Milan après 2201 minutes en Ligue 1 avec le SM Caen

Yann Karamoh quitte le SM Caen pour jouer en Italie avec l'Inter Milan, un club dont il avait fait la priorité. A 19 ans, il n'aura joué qu'une saison en Ligue 1 sous le maillot caennais. C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré plus d'un an. Le montage prévoit un prêt avec option d'achat.

Pendant plus d'un an, Yann Karamoh et son club formateur, le SM Caen, auront âprement négocié au point que le dossier du jeune milieu de terrain était devenu celui du président Jean François Fortin.

C'est Xavier Gravelaine qui en mars dernier avait annoncé que Yann Karamoh se faisait tirer l'oreille pour prolonger avec son club formateur sur nos ondes et ce depuis plusieurs mois. Le directeur général du SM Caen avait dévoilé un désaccord mais espérait alors encore convaincre le joueur et son entourage de signer un nouveau contrat.

"Yann a le temps, avait expliqué Xavier Gravelaine dans Allô Malherbe. Il n'est pas encore fini. Il a un énorme potentiel mais je crois qu'il serait bien pour lui de rester encore un an au SM Caen pour profiter de ça puis de partir après si un jour."

Au fil des mois, le ton s'était durci ("Yannou il est super... son avocat un peu moins") mais sans faire changer d'un iota la position du milieu de terrain de 19 ans. Le dossier Karamoh était devenu un dossier piloté directement par le président Fortin.

Yann Karamoh ne veut jouer que dans un seul club, l'Inter Milan, avait expliqué Jean François fortin en ce début de semaine. Le Garçon qui a fêté ses 19 ans le 8 juillet dernier aura obtenu gain de cause. Après avoir été prolongé jusqu'en 2020, Yann Karamoh est prêté deux ans au club italien avec option d'achat selon le site officiel du SM Caen.

Pour sa première saison en Ligue 1, Yann Karamoh a joué 35 des 38 journées et a été à l'origine ou à la conclusion d'un quart des buts du SM Caen (5 buts et 4 passes décisives), lui qui était timidement rentré 14 minutes en jeu en ouverture de saison. Son dernier but caennais, il l'aura inscrit en réserve en match de préparation contre Dinan Lehon