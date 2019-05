Yann M'Vila, milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne : "Si Jean-Louis Gasset part, je pense que je partirai aussi"

L'AS Saint-Etienne peut déjà écrire une belle page de sa saison ce vendredi. En cas de victoire ou même de match nul vendredi (20h45) face à Montpellier dans un Chaudron bien garni, les Verts s'assureront déjà une qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine.

Mais, en coulisses, un joueur, un doux rêveur peut-être, voit plus loin et espère "à titre personnel" entendre résonner la petite musique de la Ligue des Champions, la grande coupe d'Europe, la saison prochaine à Geoffroy Guichard. Ce joueur, c'est Yann M'Vila.

Certains le surnomment le Maestro pour sa qualité technique et de passe, qui lui permet de lancer le jeu de l'équipe. À bientôt 29 ans, Yann M'Vila a connu plusieurs championnats européens, l'équipe de France. Il lui manque encore de goûter à la grande coupe d'Europe.

Une expérience qu'il a d'autant plus envie de partager avec l'AS Saint-Etienne. Depuis son arrivée dans le Forez en janvier 2018, suite au coup de fil de Jean-Louis Gasset, le natif d'Amiens reconnait se sentir très bien. M'Vila est un homme heureux et il le dit sur France Bleu.

Mais pour que son équilibre soit total, Yann M'Vila répète qu'il veut continuer de travailler avec Jean-Louis Gasset comme entraîneur. Sinon, même s'il est sous contrat jusqu'en 2022, il pourrait partir en fin de saison. Car, pour lui, le foot est avant tout une histoire d'hommes.

Les gens ne peuvent pas savoir mais il se passe beaucoup de choses en interne, que je ne retrouverais peut-être pas avec un nouveau coach. C'est lui qui m'a fait venir ici. S'il est amené à partir je pense que je partirai aussi. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. On en parlera après. On est focalisés sur cette fin de saison. On va essayer de réaliser un sans faute. On est impatient d'être à vendredi, de voir la ferveur du public et de leur offrir une victoire. On sent ce peuple vert derrière nous. On a envie de lui rendre la confiance qu'il nous apporte.