Yann M'Vila, milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne : "On n'a jamais pensé à la Ligue des Champions"

Saint-Étienne, France

Le lundi, jour de reprise, peut être difficile pour certains. Il l'est encore plus ce lundi pour les supporters des Verts après un weekend aux antipodes de celui espéré. Déjà, les Verts ont été battus à domicile par Montpellier, 1-0, vendredi soir et perdent Rémy Cabella. Mais la large victoire de Lyon hier soir à Marseille (3-0), en clôture de la 36e journée de Ligue 1, douche les derniers espoirs stéphanois.

Les Verts sont désormais à quatre points des Lyonnais

Invité exceptionnel du Débrief ce lundi soir entre 18 et 19h, Yann M'Vila, le milieu de terrain des Verts, rappelle qu'il a parlé de Ligue des Champions à titre personnel mais que ça n'a jamais été l'objectif du club cette saison. "On n'a jamais pensé à la Ligue des Champions. On pouvait faire un coup, un exploit voire même un miracle je l'ai dit. Mais Lyon devant nous et ce n'est pas n’importe qui."

Yann M'Vila : "On aurait pu réaliser un exploit, un miracle"

Les Lyonnais à une victoire de la Ligue des Champions

Coté lyonnais, c'était bien évidemment l'euphorie dimanche soir. Le gardien et capitaine de Lyon, Anthony Lopes, savourait le match et le gros coup de son équipe. "Vu le résultat de Saint-Etienne, on a fait une bonne opération. On doit donner un dernier coup de collier contre Caen le weekend prochain et on aura la 3e place. On a notre destin entre nos mains. Et si on gagne, on s’enlèvera de la pression."

Anthony Lopes : "On a notre destin entre nos mains"

L'ASSE doit battre Caen samedi pour retrouver l'Europe

Vendredi soir après le match,l’entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset, tentait de modérer l'euphorie des 36.000 spectateurs venus garnir le Chaudron. "On est 4e avec 62 points. On va jouer les deux derniers matchs. Mais je le dis depuis le début. Il y a de l'euphorie et c'est normal parce que c'est une région qui rêve de revenir ou elle était. Mais, même en essayant de modérer les choses, c'est difficile."

Jean-Louis Gasset : "Cette région rêve de revenir ou elle était"

Les Verts vont vite devoir se remobiliser pour se relancer. Si l'ASSE gagne samedi soir contre Nice dans le Chaudron, elle sera assurée de se qualifier, deux ans après, pour la Ligue Europa. Mais il faudra faire sans Wahbi Khazri, Mathieu Debuchy et Rémy Cabella suspendus.

Le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, Yann M'Vila, et l'ancien gardien Jérémy Janot, sont les invités exceptionnels du Débrief ce lundi entre 18 et 19h. Posez vos questions au 04 77 10 00 10.