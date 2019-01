Yann M'Vila, AS Saint-Etienne : "Je rêve de Ligue des Champions! Je ne l'ai jamais jouée"

Suite au succès de l'ASSE samedi soir à Guingamp (1-0), le milieu de terrain des Verts Yann M'Vila s'est confié après le match. Arrivé il y a un an, l'ancien joueur de Kazan nous a dévoilé les mêmes ambitions que celles affichées par Stéphane Ruffier avant le match.

Si les résultats sont là - les Verts de Yann M'Vila sont actuellement 4e de Ligue 1, à égalité de points avec Lyon 3e-, les ambitions aussi. De bon augure à l'entame d'une semaine qui s'annonce charnière avec les réceptions de Marseille mercredi, et Lyon dimanche.

On fait notre chemin. Que ce soit Marseille ou Lyon on va essayer de gagner. D'abord bien préparer la réception de l'OM dès mercredi. [...] Avec le groupe, on ne s'est pas fixé d'objectif. Après oui, moi je rêve de coupe d'Europe, de Ligue des Champions on va dire. Je ne l'ai jamais jouée! Après, je ne suis pas le seul à décider. On a un bon collectif, un bon état d'esprit. On va tout mettre en œuvre pour y arriver.