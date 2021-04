Yannick Bru après la défaite à Pau : "Je ne comprends pas toutes les décisions"

Au lendemain de la défaite de l'Aviron Bayonnais à Pau ce vendredi (43-33) en ouverture de la 21e journée de Top 14, Yannick Bru, le manager, revient sur la défaite, les raisons et évoque ses incompréhensions lié au corps arbitral mené par Romain Poite.

C'est une mauvaise opération, revenir de Pau sans un seul point ?

Yannick Bru : Oui, oui, sur le fait de partir avec zéro point. Comptablement, c'est une très mauvaise opération. Psychologiquement, c'est dur aussi parce que le scénario du match a été particulier. Donc, une mauvaise soirée pour nous. Il y a de la déception, parce que le match a jamais atteint des sommets sur le plan technique, on s'y attendait un peu. Quand on voit le scénario, quand on voit l'enchainement des décisions qui viennent souvent des appels à la vidéo et il y a de la déception, de l'incompréhension. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous laisse un goût amer dans la bouche. Maintenant, il y a aussi des choses sur lesquelles on peut agir [...] on a donné des points bêtement, notamment sur la réception de coup d'envoi. Pas forcément lié au bloc dessous, mais des erreurs satellites qui ne sont pas normales et sur lesquelles on doit agir vite. Parce que chaque fois qu'on a marqué, on a été en danger pour des histoires de fébrilité, de bêtises aussi, qui font que là, on a été médiocre. Je regrette que malgré la débauche d'énergie et avec ces imprécisions techniques qu'il faudra gommer, qu'on reparte pas avec un point d'ici.

L'exclusion de Jean Monribot à la 57e est le tournant du match ?

Il y en a eu plusieurs, mais je n'ai pas envie de vous dire ce que je pense, parce que j'ai déjà été une fois la commission de discipline pour avoir critiqué les arbitres vidéo. Donc, on va débriefer le match. Moi, je pense qu'il est urgent quand même de d'uniformiser les décisions. Il faut que les mêmes causes produisent les mêmes effets parce que je comprends que Jean Monribot, qui fait un geste malheureux prenne un carton rouge puisque le coude heurte la gorge. C'est clair, net et précis. Mais alors, j'ai vu aussi d'autres attitudes et des actions de brutalité hors action qui, au moins dans l'esprit, méritaient la même sanction. Et là, je ne comprends pas. Je sais que la position est difficile pour ceux qui prennent ces décisions là. Mais je pense qu'il est urgent que les mêmes causes produisent les mêmes effets [...] On sort tous, encore plus quand on est dans le cas du vaincu, et tout en respectant la profession de chaque personne, on est vraiment frustré.

Une atmosphère nauséabonde autour du match

On vous sent abattu...

Non. Là, je sors encore du match. On est très combatif, on sait qu'il faut qu'on reparte au combat et batte Castres, mais c'est normal. On l'a mis de l'énergie, on a eu un chassé croisé, on menait à la mi temps. La Section est repassée devant nous sur certaines maladresses. On reprend le score, on repasse devant. On produit des choses propres et efficaces avec beaucoup d'énergie là dedans et il y a ces, ce coup du sort. Et ça m'embête un peu de voir comment dire, pas plus maîtriser certaines choses.

Comment expliquer la différence entre la première mi-temps plus maitrisée et la seconde, plus désordonnée ?

Je pense que la première mi temps est relative ou comme relativement conforme à une partie qu'on fait à l'extérieur où on veut aller chercher des points, on s'expose de très peu. Hormis nos sorties de camp, nos réceptions de coup d'envoi qui posent souci. Quelques maladresses. On a un jeu au pied de qualité. C'est plutôt cohérent. On est opportuniste, on est efficace. On mène de six points au moment de regagner les vestiaires [...] Je ne comprends pas totalement., toutes les décisions prises. Il y les cartons qui interviennent, donc des équipes en surnombre, à parité numérique et qui sont tentées de jouer alors qu'elles n'auraient pas joué en temps normal. Ça change un peu la psychologie de la rencontre. Il y a cet acharnement là qui est très, très dur. Mais clairement, l'atmosphère générale autour du match était n'était pas bonne. On entendait vociféré depuis les tribunes, chambré, hurlé, j'ai trouvé que c'était nauséabond. On nous demande du calme, du respect. Et là, j'ai trouvé que c'était ni dans le calme, ni le respect pour match qui est à huis clos. Ça rajoute à la frustration. Compte tenu des décisions arbitrales qui n'ont pas été forcément dans le sens que je voulais pour certaines. J'ai besoin de débriefé avec le corps arbitral, qui sera disponible, je le sais, mais là, tout de suite, c'est la frustration qui domine.