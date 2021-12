Yannick Chandioux (Montpellier) : "Notre plus grosse victoire, c'est l'état d'esprit"

Quel est votre sentiment, à mi-parcours, avec cette position au classement (5) et le nombre de points obtenus (19) ?

C'est un bilan que je considère finalement satisfaisant, et je dis finalement parce que c'est une courbe ascendante pour l'équipe. La première chose importante, c'était et c'est encore de rechercher la performance et d'être compétitif, avant même de parler de classement. Parce qu'on parle d'objectif, et c'est bien d'en avoir, mais on a surtout des objectifs de performance avec le groupe, avec l'équipe. Ça, c'est important à mes yeux. Et à partir du moment où on met des choses en place et où on les réussit, cette idée de classement et de bon classement en fin de saison peut se réaliser. Si je parlais dès le premier match de préparation de troisième place, je pense que ce serait une erreur. Et l'objectif de la deuxième partie de saison va être dans la continuité de cette première partie : faire le mieux possible, tout en mettant l'accent sur la performance. Le classement viendra après.

Avez-vous le sentiment d'avoir redonné vie à cette équipe ?

Retrouver le sourire, c'est un axe de travail important. Que le groupe soit aussi ambitieux, et qu'il soit un focus sur un projet commun. Moi, j'ai utilisé ce mot d'aventure en début de saison, pour resserrer les liens, parce que ça me paraît primordial dans un sport collectif. Donc il y a eu un gros travail à ce niveau là. Ça n'a pas été simple, mais je pense que la grosse victoire de ces six premiers mois, c'est l'état d'esprit. Je trouve qu'on a une équipe. En tout cas, on ressemble vraiment à une équipe. Après, j'attends mieux en terme de jeu, mais ça demande du temps. Aujourd'hui, on a trouvé une vraie solidité défensive. Ça, c'est l'autre point positif, et j'espère que sur la deuxième partie de saison, ça va être aussi un axe de travail : un peu plus de possession, un peu plus de maîtrise. Et puis, un peu plus de réalisme. Parce que même si on n'a pas eu beaucoup de match maîtrisé en soi, on a quand même beaucoup d'occasions dans les matchs.

Des choses vous ont-elles chagriné, lors de la phase aller ?

Notre première défaite à Guingamp, celle-ci m'a embêté. Je crois que le groupe a compris à ce moment là que j'étais énervé. Et puis, il y a un autre moment où j'ai été embêté, c'est à la mi-temps contre Lyon et après le match contre Lyon. Parce que même si c'est Lyon, même si c'est plus fort, c'est la seule fois avec Guingamp, où je n'ai pas vu d'équipe. Et ça, pour moi, c'est important par rapport à la saison dernière. On a travaillé l'état d'esprit, on l'a développé, on en est vraiment focus là dessus. Et c'est pour ça que j'ai été chagriné. Je pense que les joueuses ont compris et j'ai la sensation que depuis Lyon, on joue en équipe. Et ça, c'est bien.

Au delà de Montpellier, quel est votre regard sur le classement et les performances des adversaires ?

Bordeaux a toujours une très bonne équipe, mais je pensais vraiment qu'ils allaient perdre quelques plumes avec la Ligue des Champions. J'espérais même qu'elles allaient se qualifier en poules pour être encore un peu plus usé par ces matchs. Cela n'a pas été le cas, mais entre les blessures et l'énergie dépensée sur les premières semaines, ils ont été un peu handicapés. Retrouver le Paris FC à cette place là, en revanche, ne me surprend pas. C'est une équipe qui est dans la continuité, c'est un groupe qui travaille depuis un an et demi maintenant, avec aussi des joueuses de qualité. Et puis Fleury, c'est un club qui met beaucoup de moyens. C'est le seul club amateur, pour moi, qui met des moyens. Si on la retrouve là, ce n'est pas par hasard. Je ne suis pas surpris non plus qu'on soit dans ce petit groupe, entre la troisième et la sixième ou septième place. On est au même niveau que toutes ces équipes. Ça va se jouer sur des détails, je pense. Restons axés sur notre nos objectifs.

Clarisse Le Bihan lors de la victoire contre Dijon © Maxppp - VINCENT POYER

Allez-vous renforcer votre équipe à la trêve et est-ce nécessaire ?

Le mercato de janvier, c'est toujours un peu particulier. On peut mettre aussi en difficulté une équipe quand on recrute et que les arrivants ne s'intègrent pas bien. Je considère aussi que ça peut être bien pour préparer la saison suivante. Ce n'est pas seulement pour un effet immédiat. Recruter en janvier, c'est montré à tout le monde qu'on ne s'arrête pas sur la saison en cours. On prépare déjà la suite, donc on est attentif. Par contre, il n'y aura pas d'excès, et il y n'aura peut être pas de changements, mais on est attentif et on regarde ce qu'il se passe.

Dans quel secteur, éventuellement ?

On a plus de joueuses offensives que de joueuses défensives. C'est un axe. Il faut savoir qu'à l'intersaison, il y a plus de joueuses qui sont parties que de joueuses qui sont arrivées. Après ma signature, on a recherché des arrivées éventuelles. On ne voulait pas prendre pour prendre. On n'a pas pris, en faisant le choix d'un groupe un peu plus restreint, en tout cas moins nombreux que la saison dernière, mais un groupe quand même équilibré, même si j'avais le sentiment, à ce moment là, qu'il fallait peut être une milieu défensif ou peut être une défenseur central. Aujourd'hui, on a mis en place un système pour contrer un peu les zones où on pourrait manquer de monde. Je dirais que notre côté gauche est un peu moins fournie, notamment derrière, que notre notre côté droit et notre partie offensive. Donc on va voir. Mais sachant que notre progression est existante depuis maintenant quelques semaines, on n'a pas non plus d'obligation de recruter. Mais même si on ne recrute pas, il faut commencer à préparer la suite. Et la suite, c'est la saison prochaine qui sera vite là, même si celle-ci n'est pas terminée.

En début de saison, vous souhaitiez des opérations pour attirer d'avantage de monde au stade. Récemment, une soirée spéciale a été organisée avec animation musicale et restauration. C'est à cela que vous pensiez ?

Déjà, on peut toujours dire qu'il y a toujours mieux à faire. Peu importe la situation, on peut toujours faire mieux sportivement ou extra-sportivement. Après, le club cherche des solutions, effectivement. Et contre le Paris FC, il y avait une animation particulière. Ce n'est pas simple. Il y a quand même le Covid, même s'il ne faut pas que ça soit une excuse. Et puis, je crois aussi que ça tient à la partie sportive. La saison dernière est moyenne. Ce début de saison n'est pas non plus extraordinaire, notamment sur nos premiers matchs. Aujourd'hui, on est en train de montrer qu'on peut lutter. On se doit de montrer aussi des choses et de faire plus de spectacle. Et je pense que ça va être un ensemble de choses qui vont permettre de faire venir plus de monde. Le spectacle, donc la qualité du jeu, et puis les animations qui vont être mis en place. Je crois que ce sont des missions à la fois fédérales et à la fois des clubs pour trouver des solutions pour faire venir du monde et rendre plus attractif le foot féminin et la D1.

Peut-on faire un parallèle entre la première partie de saison des files et celle garçons de Montpellier : nouveau coach, mise en place, ascension ?

Oui, mais je pense avec beaucoup de lucidité que la première partie de saison d'Olivier Dall'Oglio avec la Ligue1 est meilleure que la nôtre, tout simplement parce qu'il y a plus d'équipes. Si on calcule un peu, pour faire la même chose, on devrait être une ou deux places au dessus pour faire la même chose. Je considère que il y a une ressemblance entre le début et cette position à la trêve. Mais on est peut-être un peu en dessous de la perf de la Ligue 1, donc ça sera peut être ce que je vais dire aux filles à la reprise en janvier : les garçons ont fait une meilleure première partie de saison que nous. Maintenant, il faut qu'on fasse une meilleure deuxième partie que la Ligue 1.

Yannick Chandioux est allé battre son ancien club de Dijon, lors de la phase aller © Maxppp - Vincent Poyer

Comment avez-vous vécu l'épisode, et même le fait-divers, concernant Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, deux joueuses du PSG ?

Je ne me permettrai pas de commenter ce qu'il s'est passé. Par contre, je me dis que ce n'est pas bien parce qu'on parle, et crois que c'était quatre pages dans L'Equipe et surtout la une de L'Equipe, en mal du football féminin. Qu'on en parle beaucoup, sur une affaire particulière, mais qu'on ne parle pas assez de la partie sportive. Et puis après, on peut aussi se dire si ça fait la une de L'Equipe, c'est que le foot féminin commence à compter en France. Je pense que la même affaire, il y a 10 ans, n'aurait pas fait la Une de L'Equipe. une de L'Equipe. Il y a 4 ou 5 ans non plus. Et je pense que finalement, c'est aussi la médiatisation du foot féminin qui provoque ça. Donc, pourquoi pas se dire que le foot féminin compte sur l'échiquier sportif français ?

Voilà pourquoi au delà de ce fait rare et qu'on peut juger comme très, très embêtant, on peut aussi se dire que le foot féminin avance. Bon, pas de la bonne manière en terme de communication, et il faudra l'effacer. Mais j'espère qu'on va confirmer certaines choses et être un peu plus médiatisé encore à travers les résultats de Lyon et du PSG. Et puis j'espère surtout de L'Equipe de France. Parce que pour moi, la médiatisation passera par un bon résultat avec l'équipe nationale. J'ai le sentiment que si la France avait été au moins en finale en Coupe du monde en 2019, on en parlerait plus. Donc ça, c'est important. Mais ça passera aussi par une vraie volonté fédérale. Et puis, peut-être aussi des droits télés qui sont encore assez suffisants pour que cette médiatisation soit encore plus forte. Et en espérant qu'effectivement, elle ne soit que sportive et non extra-sportives

Vous parlez de l'équipe de France : aujourd'hui, seule Marion Torrent est appelée parmi les joueuses héraultaises. De ce que vous voyez, d'autres pourront-elles bientôt y prétendre ?

Question difficile. Il faut savoir qu'à la fois, il y en a moins parce que Paris et Lyon ont pris encore plus d'importance. Quelques unes sont parties aussi à l'étranger. Je pense que dans les prochaines années et les prochaines saisons, on retrouvera des joueuses en équipe de France qui jouent à Montpellier. J'en suis persuadé, parce que Montpellier est un club fort et important du foot féminin français. Il faut quand même savoir qu'il y en a moins en équipe de France, mais il y en a beaucoup dans les sélections étrangères : allemandes, croates, autrichiennes, ou australiennes. Je pense qu'il y a deux ou trois jeunes qui vont certainement frapper à la porte des Bleues. Je leur souhaite. Et puis, je souhaite aussi que d'autres, et je pense à Clarisse, Faustine et Maëlle notamment, pourront frapper à la porte de l'équipe de France dans les prochains mois.