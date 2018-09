La dernière recrue des Verts, Yannis Salibur, a été présentée à la presse mercredi soir à l'Etrat. Arrivé le weekend dernier à Saint-Etienne, l'attaquant de Guingamp a débuté le match contre Amiens, dimanche dernier (0-0). Yannis Salibur est prêté cette saison à l'ASSE par le club breton. Un prêt d'an, payant. Et surtout, la fin d'un transfert à suspens puisque le joueur de 27 ans voulait déjà venir l'été dernier.

L'été dernier déjà, Yannis Salibur s'était déplacé à l'Etrat avant que le transfert ne capote dans les dernières heures du mercato. Cette fois, c'est fait ! Yannis Salibur préfère en sourire, aujourd'hui, et explique pourquoi les négociations ont pris du temps.

Ce qui a capoté? Des accords entre certaines parties. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Cette fois, j'étais sur place. Je voulais absolument venir, sur le tard oui, mais ça s'est fait. Et je suis très heureux. Je ne regarde pas le passé mais le futur. L'ASSE est un grand club avec de l'ambition et c'est ce qu'il me fallait.