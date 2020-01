Le Nîmes Olympique a enfin regagné en Ligue 1, une première depuis le 21 septembre dernier et le succès 1-0 contre Toulouse. Les Crocos s'imposent 2-0 avec la manière contre Reims. La grinta, l'ADN du club, a été retrouvée sur ce match! C'est la troisième victoire en Ligue 1 cette saison pour le NO.

"Yassine Benrahou sur ce match, c'est un mélange entre Ben Arfa et Messi !", Anthony Briançon

Un Homme a ébloui le match : Yassine Benrahou

Le Capitaine du Nîmes Olympique Anthony Briançon s'est arrêté après le match au micro de France Bleu Gard Lozère et a parlé de la nouvelle recrue nîmoise : " Sur cette rencontre, c'est un mélange de Messi et d'Hatem Ben Arfa ! Yassine Benrahou a fait un très bon match pour sa première avec nous. Il a beaucoup d'insouciance, ce qui nous manquait peut-être un petit peu. Il a une grosse qualité technique, il a montré de très belles choses et j’espère qu'il continuera sur cette voie pour nous aider à nous maintenir."

L'espoir renaît pour le maintien avec cette 3e victoire au stade des Costières. Malheureusement Yassine Benrahou ne pourra pas enchaîner, il n'est pas qualifié pour le prochain match du Nîmes Olympique contre Rennes ce mercredi 15 janvier 2020 en match en retard de la 12e journée.

Le RDV est évidemment pris pour la réception des Rennais, coup d'envoi à 19h00.