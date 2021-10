DFCO - Yassine Benzia : " je pensais vraiment que mon aventure au DFCO était finie"

Les supporters dijonnais ont le sourire en ce début de semaine et pour cause : le DFCO a réussi à rebondir après deux défaites en battant Amiens (1-0), samedi 16 octobre 2021, et gagne une place au classement de Ligue 2. Au début du match, le meneur de jeu des "Rouges" Yassine Benzia a reçu le trophée de "joueur du mois de septembre", élu par les supporters. Récompense supplémentaire, il était l'invité de 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne, lundi 18 octobre.

FBB : Yassine Benzia, selon vous, pourquoi avez-vous été désigné par les supporters?

Je pense avoir fait de bonnes performances dès mon retour contre Bastia avec ce doublé et cette première victoire de la saison, ce qui était un petit déclic. Ensuite, j'ai pu enchaîner de bonnes performances, on a enchaîné trois victoires d'affilée. Après, on perd à domicile contre Valenciennes, mais pas du tout mérité. Donc on a quand même fait un beau mois de septembre et je remercie les supporters m'avoir honoré avec cette distinction. Ça fait toujours plaisir.

Deux buts et deux passes décisives cette saison, vous souhaitez être encore plus décisif ?

J'espère être encore plus décisif. Ce qui me fait défaut depuis quelques temps, c'est que je suis trop altruiste et pas assez égoïste. C'est ce qu'on me reproche un peu trop souvent. Des fois, j'ai des positions de frappe et je préfère faire la passe, faire marquer un coéquipier. J'essaie de changer un peu ça dans mon jeu, de tirer plus au but pour pouvoir marquer.

Yassine, vous avez été titulaire sur les six derniers matchs, après la mise à l'écart du mois d'août. Vous vous sentez bien à Dijon? Vous vous sentez aujourd'hui épanoui?

Je me sens bien, surtout avec l'arrivée du nouveau coach. Ça a été la bascule. Il a vraiment tout changé. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je marche beaucoup à l'affect et ce coach-là me donne beaucoup de confiance. Chaque fois qu'il me met sur le terrain, j'espère faire un bon match pour l'équipe, mais aussi pour lui redonner la confiance qu'il me donne. On arrive à avoir de bons résultats, même si on aspire à toujours être mieux. Donc, oui, je me sens bien.

Imaginez-vous rester en Ligue 2 avec Dijon ? Est ce que la Ligue 2 n'est pas trop petite pour vous?

Je sais que beaucoup de gens disent ça, mais je préfère ne pas trop m'attarder sur le sujet. Je prends match après match. Je me concentre vraiment jour après jour. Avec tout ce que j'ai eu ces derniers mois, je ne vois vraiment pas plus loin que le match d'après. Je me concentre sur ce que je peux contrôler après, si des trucs qui doivent passer ... on verra, tous ensemble, mais je n'y pense pas.

L'arrivée du nouveau coach a donc vraiment été un déclic ?

Oui, clairement. Quand le club a décidé de me mettre dans le soi-disant "loft", je pensais vraiment que mon aventure au DFCO était finie.

Le club c'est le président Olivier Delcourt ? Ou l'entraîneur de l'époque, David Linarès ?

Je pense que ça a été un tout, ils ont échangé entre eux et en tout cas personne n'a mis son veto. C'est le président qui me l'avait annoncé et le coach n'avait pas décidé le contraire. Donc, à partir du moment où ils ont décidé de faire ça, je me suis vraiment dit que c'était la fin de mon aventure ici.

J'étais un peu dégoûté parce que je n'ai pas pu apporter ce que je voulais et surtout de finir comme ça. Si on ne compte plus sur moi, on peut faire les choses plus "cool", pour que tout le monde s'en sorte bien. Donc je l'avais mal pris mais je me suis réfugié dans le travail. J'ai continué de bosser, même avec les jeunes. J'ai toujours essayé de donner des conseils, de montrer le bon exemple parce que je suis aussi passé par-là et je sais que quand on est jeune, ce n'est pas toujours évident. Donc j'ai fait ma part du boulot. Je bossais, je rentrais chez moi et j'attendais ce qui allait se passer.

Après la fin du mercato, Patrice Garande est venu me parler clairement. Il m'a dit qu'il s'en foutait de ce qu'il s'était passé avant et qu'il comptait clairement sur moi pour pour la suite. Donc, après cet échange-là, c'est sûr que ça a été plus clair pour moi dans ma tête. Et je lui ai dit que s'il me faisait confiance et que je faisais partie du projet, j'allais me donner toujours à %100 quoi qu'il arrive. Et c'est de là que c'est parti entre lui et moi. Et que moi c'est reparti avec le club.

Votre dernière sélection avec l'Algérie remonte à 2018. Est ce que le DFCO, en Ligue 2, est le bon endroit pour être sélectionné avec la sélection nationale algérienne?

Clairement, c'est un objectif. Après, je ne sais pas si c'est un bon endroit. Je sais que c'est plus facile d'être sélectionnable quand tu joues tous les weekend en Ligue 1, ça, c'est sûr. Tout le monde le sait, et le sélectionneur aussi. Ce que je peux contrôler, je fais, je donne le maximum. Je suis dans une période où je joue, j'enchaîne les matchs, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une période comme celle-ci. J'essaye aussi de savourer cet enchaînement de matchs et j'espère vraiment être rappelé la prochaine fois, le plus vite possible, dès qu'il y a une sélection. C'est vraiment un objectif et ça me tient vraiment à cœur. Je mets tout en œuvre pour pouvoir réaliser ça.

Surtout que la CAN, la Coupe d'Afrique des nations, arrive au mois de janvier ! Vous y pensez?

Bien sûr, j'y pense. J'y pense clairement, mais on verra ce qui va se passer.

On a beaucoup parlé ce weekend d'Alex Dobre, qui prend Cristiano Ronaldo, comme modèle. Et vous ? Quand vous aviez 17 ans, en 2011, vous évoquiez Karim Benzema. Est-ce que c'est toujours le cas?

Je n'avais pas dit ça (rires). C'était une phrase qui était sortie de son contexte, parce que de par nos origines, de nos postes, parce qu'à l'époque, moi, j'étais numéro 9. De par le fait que je sois formé à Lyon, tout le monde avait fait la comparaison avec Benzema, et moi j'avais dit 'oui, j'aime bien sa façon de jouer'. Mais, aujourd'hui, j'ai un poste un peu plus reculé. Évidemment, je regarde d'autres joueurs à ces postes là.

Par exemple ?

Par exemple, un joueur comme Kevin De Bruyne. Je regarde beaucoup ses déplacements, sa qualité de passe, tout ça. J'ai d'autres modèles, mais après, c'est sûr que Benzema, ça reste un très, très, très grand joueur. J'essaye de piquer ce qui est à piquer à droite, à gauche, sur les joueurs de mon poste.