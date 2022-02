DFCO - Yassine Benzia prêté en Turquie à Hatayspor

Le DFCO laisse partir l'un de ses meilleurs joueurs : son meneur de jeu Yassine Benzia. Le n°10 dijonnais s'est engagé mardi 8 février avec le club turc d'Hatayspor (le mercato en Turquie ferme ses portes ce mardi). Un prêt sans option d'achat, confirme le club. Il est sous contrat avec le club dijonnais jusqu'en juin 2023. "Désireux de relever un nouveau challenge, le milieu de terrain offensif et le DFCO avaient convenu d’un possible départ en cas d’accord satisfaisant les deux parties", précise le DFCO dans un communiqué. Un départ qui va laisser un vide, alors que le DFCO doit rebondir après sa défaite à Toulouse et que la réception de Pau se profile samedi.

Des hauts et des bas pour son aventure dijonnaise

Yassine Benzia était arrivé en provenance du LOSC à la fin du mercato d'hiver en janvier 2020, voulant se relancer après un prêt à l'Olympiakos et alors que le DFCO évoluait en Ligue 1. Après l'arrêt du championnat à cause de la pandémie, Benzia se blesse gravement en mai 2021 lors d'un accident de buggy. Après plusieurs opérations et une longue convalescence, il reviendra finalement sur les terrains en février 2021, participant impuissant au naufrage de la descente.

L'été dernier, Yassine Benzia avait rejoint le "loft" des Poussots après trois journées de L2, écarté dans l'attente d'un départ. Nouveau rebondissement, David Linarès est remercié, Patrice Garande arrive sur le banc du DFCO et il relance le "phénix". Un doublé contre Bastia pour la première victoire de la saison, et Benzia revient en grâce avec notamment un superbe but marqué à Grenoble. "Je pensais vraiment que mon aventure au DFCO était finie", confie-t-il en septembre sur France Bleu Bourgogne, alors qu'il vient d'être élu joueur du mois de septembre. Cette fois-ci, elle est bel et bien terminée. Cette saison, Benzia aura finalement joué 17 matchs en Ligue 2, pour quatre buts et deux passes décisives.

Qui pour mener le jeu jusqu'à la fin de la saison ?

Avec ce départ, le DFCO perd l'un de ses meilleurs joueurs, son leader technique et son organisateur sur le front de l'attaque. Lorsqu'il était absent, Benzia était remplacé dans ce rôle de n° 10 par Valentin Jacob. Sauf que l'ancien niortais est sorti blessé à Toulouse, touché au genou. Son entraîneur Patrice Garande expliquait après le match craindre une entorse du genou, qui pourrait éloigner le joueur des terrains pendant près d'un mois.

Autre dijonnais à pouvoir occuper ce poste : Bryan Soumaré. Sauf que l'ancien sochalien a été récemment écarté par Patrice Garande : "Je n'ai pas à vous l'expliquer, il s'entraîne avec la réserve et il ne s'entraînera pas avec nous", expliquait-il avant le déplacement à Toulouse. Le mercato français étant fermé depuis une semaine, le DFCO ne peut plus recruter. Reste le jeune Amir Arli (19 ans), titulaire deux fois en Coupe de France et entré une seule fois en jeu en championnat, et le vétéran Fred Sammaritano, utilisé dans ce rôle de meneur de jeu en Coupe.

Le DFCO a bien un joueur de ce profil sous contrat, un "distributeur de caviar" : Bersant Celina, actuellement prêté en Angleterre à Ipswich Town. Malheureusement pour les supporters qui appellent de leurs voeux un retour du Kosovar, c'est impossible : le DFCO ne pourrait pas le faire jouer, puisque la date d'enregistrement d'un nouveau joueur est dépassée depuis le 31 janvier.