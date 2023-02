Yoann Court invité ce lundi dans Allo Malherbe

Il n'a joué que onze matchs cette saison mais c'est le meilleur passeur du SM Caen (3 passes décisives) et sa deuxième titularisation lui a permis samedi soir de marquer le premier des deux buts de la victoire caennaise à Guingamp (1-2).

Yoann court sera dans nos studios ce lundi soir de 18h05 à 19h et répondra à vos questions. Il pourra évoquer le net regain de forme de sa formation et les espoirs que fait renaître les bons résultats des footballeurs malherbistes.

