Yoann Riou, le journaliste de la chaîne l'Equipe, va dormir sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne mercredi 21 février. Il sera aussi de passage à Marseille, Lyon et Paris avant les chocs de dimanche: Lyon/Saint-Étienne et Paris-Saint-Germain/Marseille.

Saint-Étienne, France

Yoann Riou, journaliste de la chaîne l'Equipe va réaliser un rêve: dormir à la belle étoile sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne mercredi 21 février. Et il ne craint pas le mauvais temps, bien au contraire. "Peu importe s'il fait froid, de toute façon je veux attraper la fièvre verte " nous confie-t-il. "Je vais réaliser ce rêve et dormir dans l'un des deux buts de Geoffroy Guichard, et nous allons aller dans les douches et les tribunes" poursuit-il. Le commentateur est d'autant plus impatient qu'il n'a "jamais assisté à un match dans l'enceinte de Geoffroy Guichard".

Durant son séjour chez les Verts Yoann Riou va rencontrer l'ancien entraîneur de l'ASSE Robert Herbin et l'ex-milieu de terrain des Verts Pascal Feindouno.

Et le derby de dimanche? "Après la rouste subit par Saint-Étienne au match aller (5-0 pour Lyon) j'espère qu'il y aura 4-4, et que les deux équipes vont nous régaler" lâche-t-il.

L'ensemble de l'entretien de Yoann Riou dans France Bleu passe au Vert.