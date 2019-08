Yohan Cabaye, nouveau milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne : "Je sais désormais ce que c'est d'être sans club"

Saint-Étienne, France

Avant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match à Marseille dimanche (21h) de l’entraîneur des Verts, Yohan Cabaye a été présenté à la presse ce samedi matin.

L'ancien joueur du LOSC et du PSG (33 ans) est Stéphanois depuis mardi. Le nouveau milieu de terrain de l'ASSE savoure de retrouver un groupe et se dit prêt à jouer dimanche à Marseille.

"Vivre chaque moment intensément"

"Ce n'est pas facile d'être écarté d'un groupe. On se pose des questions. On se demande si un club va penser à moi. Le doute s'installe un peu mais je n'ai pas lâché. J'ai continué à travailler et j'ai la chance de me retrouver ici aujourd'hui. Je sais ce que c'est désormais d'être écarté d'un groupe, d'être sans club. Croyez-moi, je vais vivre chaque moment intensément et tout faire pour que ça se passe du mieux possible."

Déjà approché l'hiver dernier, Yohan Cabaye a rejoint le Forez pour une saison en provenance du club émirati d'Al Nasr Dubaï. L’ancien international français (48 sélections) n’a pas joué en match officiel depuis six mois.

Conseillé par son ami Mathieu Debuchy

"Je n’ai pas réfléchi très longtemps. J’ai échangé avec Mathieu (Debuchy). Il m’a parlé du public, de l’ambiance dans l’équipe. J’avais d’autres opportunités mais moins intéressantes que Saint-Etienne."

Je me sens très bien mais je manque de repères forcément.

"Physiquement, je me sens très bien. Je me suis préparé pendant six mois pour avoir une base solide. Les repères sur le terrain me manquent forcément mais ça va revenir rapidement."

Cabaye pas encore qualifié pour jouer

Si la 11ème et dernière recrue des Verts (à l'heure actuelle) se dit prête à jouer, son entraîneur ne lui fera pas le "cadeau empoisonné" de le faire débuter demain soir à Marseille. Mais Ghislain Printant souhaite l'intégrer au groupe.

OM / ASSE dimanche 21h, à vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Saint-Etienne Loire avec le site En Vert Et Contre Tous.

