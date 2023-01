Yohan Eudeline, Directeur sportif du SM Caen : "On cherche toujours un attaquant"

France Bleu : Yohan, une quarantaine d'heures après l'ouverture du mercato, vous annoncez un départ et une recrue.

Yohan Eudeline : On annonce déjà le départ de Iyad (Mohamed) en prêt au Mans. Iyad était un peu en manque de temps de jeu, donc il fallait trouver une solution pour lui. Le Mans s'est intéressé et Iyad était intéressé de les rejoindre donc on a trouvé la solution assez rapidement.

Déjà, Il a besoin de temps de jeu, donc on va voir comment se passent ses cinq mois là-bas. Depuis son arrivée chez nous, il a fait beaucoup de matches avec la N2. Donc aujourd'hui, c'est un jeune joueur qui a besoin de jouer. On le savait et il y a beaucoup de monde au milieu. Donc il a besoin un peu de s'aguerrir en National. Si on l'a fait signer trois ans, c'est qu'on croit en lui. Maintenant, on savait très bien qu'en arrivant, il aurait besoin de travail. Le joueur a envie de jouer un peu plus haut que la N2 ce qui est normal et on lui donne cette possibilité aujourd'hui. A lui d'aller croquer dans les cinq mois et on refera un point tranquillement fin mai début juin.

FB : Est ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont envie ou est ce que vous souhaitez prêter ou faire partir d'autres joueurs ?

Y.E : Non. Faire partir, c'est un grand mot. Les joueurs qui sont avec nous sont dans le projet. Maintenant, on va discuter encore tranquillement avec eux. Il y a des opportunités qui peuvent arriver. Il y a des joueurs qui jouent un peu moins, qui vont peut être avoir envie de voir autre chose. Donc ça, c'est de l'échange au quotidien avec eux. Et puis on va voir comme on va aborder ce mercato de janvier. Mais bien évidemment, quand on est joueur de foot, on a envie de jouer et il y a souvent entre onze et quinze joueurs qui jouent. C'est comme ça dans tous les clubs, il y a des joueurs qui jouent un peu moins. Donc on va discuter avec eux pour savoir si des projets peuvent arriver.

FB : Un Jessy Deminguet qui arrive en fin de contrat en juin prochain - il n'y a pas de discussion pour son renouvellement - Est ce qu'il pourrait partir plus tôt ? C'est envisageable d'ici le 1ᵉʳ février ?

Speaker 2 : Pareil. Jessy, c'est un dossier qu'on va évoquer. Je parle beaucoup lui pour trouver des solutions. On sait très bien aujourd'hui et ce n'est pas un secret - Jessy a des envie de voir autre chose donc il y avait une possibilité l'an dernier mais ça ne s'est pas fait. Il n'y avait pas 50 000 clubs non plus. Il faut être transparent. Il arrive en fin de contrat. Est ce qu'il doit aller jusqu'au bout du contrat ou est ce qu'il y aura une possibilité en janvier ? On va voir. On va faire le point avec Jessy. J'en ai discuté avec lui la semaine dernière encore. Et si une opportunité se présente, on se mettra autour de la table tranquillement pour voir la meilleure solution. Donc on verra au moment ou ça doit arriver.

FB : Côté arrivée, vous avez officialisé le recrutement d'Anton Salétros, qu'on peut présenter comme un milieu relayeur ?

Y.E : Milieu relayeur qui peut jouer en sentinelle, gaucher très bon pied, beaucoup d'activité, beaucoup de volume, capable de se projeter également, qui est très propre avec le ballon. C'est un profil qu'on a suivi il y a quatre ou cinq mois. Il fallait être rapide parce qu'il arrivait en fin de contrat d''une part. Et le championnat en Norvège s'arrêtait mi novembre, donc Il fallait être rapide pour activer les choses, pour le voir. Donc on l'a rencontré, on a été le voir et tout de suite on a vu un joueur très discipliné qui a beaucoup de fraîcheur et qui est aussi très intelligent. Je trouve que ça nous correspond et c'est ce qu'on avait envie de faire. Tout le monde me parle du remplaçant éventuel de Jessy Dominguez. Ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé d'anticiper les choses si demain Jessy est amené à partir d'une part. Et c'est parce qu'on trouve qu'il a beaucoup de qualités qu'il doit être dans notre projet. Ce n'est pas seulement le remplaçant de Jessy. C'est un garçon qui va apporter de la qualité, de la fraîcheur et on avait aussi besoin de ça parce qu'il faut du monde pour progresser dans cette Ligue 2, je le répète souvent. On est très très heureux qu'il soit avec nous.

FB : Il pourrait jouer d'ici combien de temps ?

Y.E : Déjà, c'est un transfert transfert étranger, donc il faut que les papiers soient bons rapidement. À partir du moment ou c'est bon, il faut qu'il se reprépare aussi. Il n'a pas joué depuis un moment. Après, il sera à disposition du staff et le coach décidera à quel moment et il en a besoin dans le groupe. En tout cas, on va tout faire pour que pour qu'il soit prêt rapidement.

FB : D'autres arrivées sont-elles encore prévues ? On sait que vous cherchiez un attaquant cet été. Est ce que vous cherchez toujours ? Est ce qu'il y a d'autres postes ?

Y.E : Oui, on cherche toujours un attaquant. C'est pareil., ce n'est pas un secret. On le dit depuis l'été dernier. On avait un accord avec Nuno (Da Costa) et au dernier moment, il s'est engagé avec Auxerre. Le poste d'attaquant est compliqué. Tous les clubs cherchent des attaquants, il y en a pas beaucoup. Et puis quad il y en a cela coûte aussi beaucoup d'argent. On a pu le voir avec Gaëtan Charbonnier (Engagé par Saint Etienne). C'est un profil qui aurait pu nous intéresser aussi. On est à l'écoute des opportunités. On regarde, on discute beaucoup et puis on essaye de trouver la meilleure solution pour trouver le profil qui peut venir apporter une plus value à ce groupe et continuer à nous faire grandir.

FB : Sauf départ, ce serait seulement un attaquant de plus. Ou peut-il y avoir d'autres opportunités ?

Y.E : Non. Dans l'idée, on a fait le milieu de terrain que l'on voulait et c'est faire un attaquant supplémentaire. Après, je pense qu'on est armé de partout, on a de la qualité. Les joueurs sont conscients - on en a discuté avec eux - qu'ils ne sont pas encore à 100 %. Je trouve qu'on a été vraiment solide lors du match de Saint-Etienne (1-1). C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas ramener les trois points parce que c'était le match type que l'on doit faire en Ligue 2 : Être costaud, marquer et puis être solide. On a par moments montré des belles séquences et je trouve qu'on est armé un peu partout donc on va faire confiance aux joueurs. Maintenant, il faut que tout le monde élève le niveau de jeu pour que nos matchs nuls se transforment en victoires et qu'au lieu de nos défaites on puisse aller chercher malgré tout un point de temps en temps. Si on reprend les matches importants depuis le début de saison, je trouve qu'on n'a pas eu une totale réussite. Il y a eu Dijon (2-2), il y a eu le PFC (1-1), il y a eu Quevilly (0-1) chez nous, Grenoble (1-0), il y a les deux matches qu'on vient de faire. Cela fait beaucoup de points laissés en route. Aujourd'hui, pour exister en Ligue 2, il ne faut pas laisser les points. Il faut tuer les matches quand tu peux les tuer. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne vite à faire ça.

FB : Ce qui est dur quand on est directeur sportif, c'est que quand ça ne marche pas, on va toujours vous dire que c'est à cause du recrutement, que les joueurs sont mauvais.

Y.E : Oui, ça fait partie de mon poste et de ma mission, tout simplement. Aujourd'hui, quand ça fonctionne, c'est les joueurs, etc... mais c'est normal et moi ça me va bien et je suis prêt à prendre les coups quand ça ne va pas, sinon je change de métier. Cela fait partie du truc. Je le sais. Cela fait maintenant quelques années que je fais ce métier là. Mais il faut savoir que quand on fait un recrutement, ce n'est pas le directeur sportif qui recrute un mec, il arrive et puis c'est parti. C'est une volonté commune entre le coach, le président, le directeur sportif, la cellule de recrutement. On a une décision collégiale et on pense que ce sont des profils qui peuvent nous renforcer. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre les coups quand ça ne va pas et je suis prêt à les prendre. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que le club continue de grandir et et qu'on avance. Il y a quelque temps, on s'est sauvé à la dernière journée. On a terminé septième l'an dernier. Sur la saison 2022, on est cinquième. Donc je trouve que le club, continue de progresser. On doit apporter surtout du positif et de la fraîcheur parce qu'on en a besoin dans cette Ligue 2 et on va continuer à progresser. En tout cas, ça, c'est une certitude.