Yohann Thuram : "Au Havre AC, je revis"

Invité de Bienvenue au club, ce lundi, sur France Bleu Normandie, Yohann Thuram a évoqué la défaite de son équipe à Clermont lors de la onzième journée. Le portier havrais est aussi revenu sur son parcours et ses ambitions.

Arrivé au Havre en provenance de Liège à l'été 2016, Yohann Thuram est aujourd'hui titulaire en Ligue 2, après avoir joué les doublures de Fabien Farnolle durant une saison. Formé à Monaco et parti ensuite à Troyes, Tours ou encore Charlton, le guadeloupéen affirme qu'il "revit" sous les couleurs du HAC, après "des moments difficiles". Performant depuis le début du championnat (11 buts encaissés en 11 matchs et 4 clean-sheet), Yohann Thuram était l'invité de Bienvenue au club, ce lundi, sur France Bleu Normandie. Interrogé par Bertrand Queneutte et Manuel Quesnel, il a notamment évoqué son parcours, sa famille, ses origines et ses ambitions.

Yohann Thuram dans Bienvenue au club - Partie 1

Yohann Thuram dans Bienvenue au club - Partie 2