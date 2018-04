Le Havre, France

Yohann Thuram prolonge avec le HAC jusqu'en 2021. Arrivé il y a un an et demi du Standard de Liège (Belgique) et sous contrat jusqu'en juin 2019, le gardien de but havrais de 29 ans signe pour deux saisons supplémentaires. Il avait effectué son retour dans les cages Ciel et Marine vendredi dernier, face à QRM, après trois mois d'absence pour cause de blessure.