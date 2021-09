Yonne : enfin le retour d'une course cycliste prestigieuse avec la Classique Puisaye-Forterre ce dimanche

Ce dimanche marque le retour d'une course cycliste élite prestigieuse dans le département avec la Classique Puisaye-Forterre - Souvenir Philippe Gerbault. 160 km de Saint-Fargeau à Toucy avec une bonne vingtaine de villages traversés dans l'Yonne et un peu dans la Nièvre.

Du sprint et pas mal de grimpe. Depuis le 72e Paris-Nice et la dernière édition de Paris-Auxerre en 2014, l'Yonne n'avait pas accueilli une tel événement vélo : la Classique Puisaye-Forterre - Souvenir Philippe Gerbault, entre Saint-Fargeau et Toucy, marque le retour d'une course cycliste élite prestigieuse dans le département, ce dimanche.

160 km et deux boucles dans Toucy pour finir

160 km, 22 villages traversés avec une bonne centaine de coureurs des meilleures équipes de N1 et N2 sur la ligne de départ, prévu à 12h30 (fictif) à Saint-Fargeau, avant une arrivée vers 17h à Toucy. Un événement organisé par la communauté de communes et le Vélo Club Toucy, alias Team Élite Restauration-Louault 89, qui a pour but de faire rayonner la Puisaye-Forterre mais aussi mettre en lumière le club de vélo local et à travers lui tout le cyclisme icaunais.

"Cela fait un bout de temps qu'on nous en parle, beaucoup de personnes veulent que le vélo reporte dans l'Yonne, notamment grâce à une course cycliste de haut niveau", explique Jérémy Maison, ancien coureur pro et membre de l'organisation de la Classique Puisaye-Forterre au sein du Vélo Club Toucy. C'est lui qui a imaginé le tracé avec Philippe Gerbault, le président du TERL89 décédé le mois dernier. Durant ma carrière, j'ai fait de nombreuses courses dans différents pays. J'ai pu m'inspirer de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de ce qui marchait. J'ai par exemple eu l'occasion de faire le Tour de Bretagne qui comporte des parcours somptueux, avec du monde aux arrivées et des circuits pour terminer les courses."

Ce sera le cas pour cette classique avec un circuit final de 12,5 kilomètres à réaliser deux fois dans Toucy. Parfait pour attirer du monde et assurer le spectacle. C'est ce qu'aurait voulu Philippe Gerbault, dont le nom est associé à la Classique pour rendre hommage à cette figure du cyclisme icaunais, véritable cheville ouvrière du club de vélo toucycois. "Philippe, c'était vraiment l'élément déclencheur, résume Jérémy Maison, vainqueur du dernier Paris-Auxerre en 2014. Il faisait tellement pour le club... On s'en rend encore plus compte maintenant qu'il n'est plus à nos côtés. C'est pour ça qu'on a ajouté à l'intitulé de la Classique Puisaye-Forterre le Souvenir Philippe-Gerbault. Il y aura une émotion particulière sur cette épreuve." Certain du succès de la Classique Puisaye-Forterre, Jérémy Maison annonce d'ores et déjà qu'il y aura une deuxième édition l'an prochain.

L'équipe élite pas reconduite, place aux jeunes

Une Classique Puisaye-Forterre qui doit donner envie aux jeunes Icaunais de se mettre au vélo alors que le club toucycois manque de coureurs locaux, d'autant qu'il n'alignera pas d'équipe amateur élite en National 2 la saison prochaine. Personne n'a repris le flambeau de l'emblématique président Philippe Gerbault, qui tenait le club à bout de bras notamment pour la recherche de partenaires financiers pour l'équipe fanion.

Un coup dur pour Jérémy Maison, qui souhaite que le club se recentre davantage sur les jeunes : "Les prochains mois vont être difficiles et malheureusement, l'équipe élite ne pourra pas repartir l'an prochain. On en est tous conscients, j'ai fait le point avec les différents partenaires pour leur exprimer mon sentiment et pour leur dire que cette aventure en DN2 sera terminée à la fin de l'année. Mais on a envie que le vélo perdure en Puisaye, créer une belle dynamique au niveau des jeunes."

Et l'ancien coureur professionnel chez la FDJ, qui a participé au Tour d'Espagne en 2017, se se prendre à rêver : "Pourquoi pas une entente entre plusieurs clubs ? Non pas pour briller au plus haut niveau, mais pour inculquer une dynamique à notre nouvelle génération. Le vélo, c'est une véritable école de la vie. Comme moi il y a 15 ans, il faut que nos jeunes puissent en bénéficier pour rêver du monde professionnel mais aussi se développer en tant qu'homme et femme."