Youssouf Fofana, porte-bonheur du Racing Club de Strasbourg

Strasbourg, France

Youssouf Fofana est arrivé sur la pointe des pieds il y a deux ans à Strasbourg. Après avoir été formé à l'INF Clairefontaine, il n'avait été retenu dans aucun centre de formation de club professionnel. Le jeune homme s'est relancé à Drancy, avant d'être repéré par les recruteurs du Racing. Après une saison et demie en réserve sous les ordres de François Keller, il a signé son premier contrat pro en septembre dernier et explose depuis deux mois au plus haut niveau, dans une équipe où il prend un plaisir fou à jouer. "On va chercher la réussite, on n'est pas moches à voir jouer, analyse l'international français en moins de 19 ans. On est joueurs, on défend contres les équipes qu'il faut, on attaque contre les équipes qu'il faut, on met les buts qu'il faut. Ça ne nous étonne pas d'être si bien classé. Il y a de bons joueurs de ballon, ça a quand même une gueule comment on joue non ?"

Avec son sourire taquin, sa décontraction et son franc-parler, Youssouf Fofana s'est parfaitement intégré dans l'effectif pro du Racing. "Depuis le début du mois de janvier, c'est le feu dans les vestiaires après les matchs, s'enthousiasme le milieu de terrain. Dans les vestiaires, moi je me lâche toujours. Après devant vous (les journalistes), il faut faire attention à ce qu'on dit".

Quand on lui demande s'il vit un conte de fées en évoquant son ascension personnelle, Youssouf Fofana hésite un peu. Il préfère parler de "belle histoire". "Un conte de fées ça serait gagner la coupe de la Ligue et finir dans le top 3 du championnat, ça serait parfait pour une première année en pro".

Le Racing ne perd pas quand Fofana est titulaire

Depuis le début de la saison, Youssouf Fofana est un véritable porte-bonheur pour le Racing. Il a été titulaire à 8 reprises toutes compétitions confondues, pour un bilan de 7 succès (dont la qualification aux tirs aux buts en Coupe de la Ligue à Marseille) et un match nul (contre le PSG en championnat).

📢 Avec 19 joueurs pour #RCSASCO ! Thierry #Laurey reconduit le même groupe qui s'est qualifié il y a dix jours en @CoupeLigueBKT :

➡️ https://t.co/VEACxP76wUpic.twitter.com/wuK9HH8eAp — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 8, 2019

Youssouf Fofana fait partie du groupe de 19 joueurs retenus par Thierry Laurey pour affronter Angers ce samedi soir au stade de la Meinau (coup d'envoi à 20h). Une rencontre de Ligue 1 (24ème journée) à vivre dès 19h30 dans la soirée sport de France Bleu Alsace.