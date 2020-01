Youssouf Fofana, une grosse perte sportive pour le Racing Club de Strasbourg ?

Strasbourg

Quand Youssouf Fofana a joué cette saison en Ligue 1, le Racing a pris en moyenne 1,7 point par match (53,8% de succès). Sans lui, un point seulement (et 25% de victoires). Le club strasbourgeois a aussi davantage marqué avec lui (1,4 but par match) que sans lui (0,8 but) (infos Racing Database). Ces chiffres témoignent de son influence sur le jeu strasbourgeois avec sa grosse activité et sa capacité à récupérer des ballons.

L’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey avait rappelé le mois dernier : « J’ai toujours dit que si on avait eu Youssouf en août, ça n’aurait pas été la même histoire ». Blessé dès la première journée de championnat, le milieu de terrain avait été absent pendant plus de deux mois et pendant cette période, le Racing avait navigué en fond de classement.

Simakan, déçu par son départ

Le défenseur Mohamed Simakan, l’une des autres pépites strasbourgeoises, regrette le départ de son ami : « Moi, je l’appelais mon « pied droit » (sourire). C’est quelqu’un que j’avais en admiration et mon meilleur pote à Strasbourg. Il va nous manquer sur le terrain. J’étais un peu déçu (de son départ), mais bon, il est resté dans notre championnat, j’espère le revoir très vite et je lui souhaite tout le bonheur du monde ».

Arrivé en provenance de Drancy il y a deux ans et demi, d’abord pour renforcer la réserve du Racing, Youssouf Fofana présente encore des lacunes, notamment techniques, mais à 21 ans, il a évidemment le temps de progresser. Ces dernières semaines, Thierry Laurey avait d’ailleurs plutôt pris l’habitude de titulariser un défenseur central de formation, Alexander Djiku, au poste de sentinelle.

Un remplaçant d’ici la fin du mercato ?

L’entraîneur strasbourgeois aimerait que son départ soit compensé : « On ne peut pas dire qu’on ait un jeu économique et donc forcément les garçons se donnent à 100% à chaque fois. Et quand tu te donnes à 100% tous les trois jours, il faut faire attention. Donc on aimerait avoir une rotation supplémentaire, ça ne serait pas de trop. Mais s’il n’y en a pas, on fera avec ».