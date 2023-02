Youth League : les U19 du PSG éliminés aux tirs au but par le Borussia Dormund (1-1, 5 tab 4)

L'aventure du Paris Saint-Germain en Youth League, la Ligue des Champions des jeunes (U19), s'arrête en huitième de finale. Les joueurs de Zoumana Camara ont été éliminés ce mardi aux tirs au but après le match nul 1-1 concédé sur la pelouse du Borussia Dortmund. En 2022, leur parcours avait été stoppé en quarts de finale par le FC Salzbourg (3-1) .

ⓘ Publicité

Ce sont pourtant les jeunes parisiens qui avaient ouvert la marque par l'intermédiaire de Noah Lemina en première période. Le milieu de terrain a repris un bon centre à raz-de-terre d'Ilyes Housni (40'), mais Dortmund a réagi dans la foulée, après une percée dans la surface de réparation de Samuel Bamba (42'), qui a remué le PSG tout au long du match et a même trouvé la barre sur un coup-franc direct (72').

Gharbi rate la balle de match

Ethan Mbappé et ses coéquipiers ont terminé le match à 10, après l'exclusion pour accumulation de cartons jaunes de Vimoj Muntu Wa Mungu (79'). Le PSG a même eu la balle de match au bout du pied gauche d'Ismaël Gharbi, qui a raté le cadre au point de penalty (86').

Au terme d'une séance de tirs au but sérieuse, Ilyes Housni a finalement vu sa tentative bloquée par le portier allemand, provoquant l'élimination parisienne. D'autant plus rageant pour le PSG qui avait réalisé une très bonne phase de poule, terminant premier de son groupe avec quatre victoires, un nul et une défaite (20 buts marqués en six matchs). Le Borussia, de son côté, a du passer par des barrages pour se qualifier en huitièmes de finale.

Le club de la Ruhr affrontera en quart de finale le Hadjuk Split. Les Croates ont créé l'exploit en sortant Manchester City de la compétition un peu plus tôt ce mardi (2-1).