Youth League U19 : Le PSG bat Newcastle sur le fil (0-1)

C'est dans la banlieue de Newcastle, dans le vent et sous les yeux de Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos que l'équipe U19 du PSG a réussi un très bon coup dans la poule F de Youth League. Grâce à un but dans les arrêts de jeu de la rencontre de Thomas Cordier (90+1') qui a placé le ballon sous la barre à 6m. Un succès 1 but à 0 qui permet au PSG de vraiment se lancer dans sa saison de Youth League.

Ce succès est largement mérité tant les jeunes du PSG ont dominé une équipe de Newcastle très rustre. Les titis parisiens se sont procurés quelques occasions dans cette rencontre dont une très franche à la 35e minute de jeu par Ethan Mbappé, bien servi en profondeur par Senny Mayulu, qui a vu le portier anglais détourner la frappe à 10m. Le frère de Kylian Mbappé, devant sa famille présente dans le stade de Gateshead, a été le meilleur joueur de cette rencontre avec le capitaine parisien Yoram Zague.

Prochain match en Youth League pour le PSG, le mardi 25 octobre à 13h au camp des loges face au Milan AC, leader de la poule F, qui a battu Dortmund ce mercredi 2 buts à 1.