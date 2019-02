Youth League U19 : le PSG se fait sortir en barrage par le Hertha Berlin

Par Bruno Salomon, France Bleu Paris

Ce mardi, les moins de 19 ans du PSG ont vécu une grosse désillusion. Après avoir mené 1 but à 0 face au Hertha Berlin (All) en barrage de Youth League, les joueurs de Thiago Motta ont craqué et se sont inclinés en Allemagne 2 buts à 1.