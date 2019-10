Yunis Abdelhamid : "Un essai non concluant à Montpellier"

Montpellier, France

Buteur contre Montpellier, samedi dernier, à l'occasion de la dixième journée de Ligue 1, Yunis Abdelhamid a offert la victoire au Stade de Reims et lui a permis de monter sur le podium. Au passage, le défenseur central de 32 ans a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1 contre le club de sa ville.

Montpellier, sa ville !

En effet, Yunis Abdelhamid est né et a grandi dans la capitale héraultaise, "dans le quartier Paul Valéry, comme Abdelhamid El Kaoutari", ancien joueur du MHSC, a-t-il confié lundi soir, dans l'émission 100% Club, sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis. Montpellier, une ville où vit encore "ma mère, ma grand mère, où j'ai toute ma famille, et où je passe les vacances", a-t-il aussi indiqué.

Au sujet de son but, le Montpelliérain confie : "J'ai beaucoup d'amis dans la Butte Paillade, certains étaient déçus que je marque contre Montpellier, mais on ne choisit pas. Ils sont déçus parce que ce sont de vrais supporters du MHSC, mais ils sont aussi contents pour moi."

Premier but en Ligue 1 contre Montpellier

Seulement, le footballeur au parcours atypique, devenu pro à l'âge de 24 ans avec Arles-Avignon, après avoir passé un Master en Sciences de Gestion, n'a jamais joué pour le club phare de Montpellier : "à l'âge de quinze ans, j'ai fait un essai au MHSC qui n'a pas été concluant. Par rapport aux joueurs de ma génération, je n'avais peut-être pas le niveau à ce moment là. J'ai continué mon chemin. J'ai joué aux Arceaux, à l'ASPTT Montpellier et à Lattes. Et au final, ce n'est pas plus mal".

Yunis Abdelhamid est l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat © Maxppp - Yoan Valat

En effet, car sa patience a fini par payer : après Arles-Avignon, Yunis Abdelhamid a évolué à Valenciennes, à Dijon, puis à Reims. Il est aujourd'hui le patron de la meilleure défense de Ligue 1, après 10 journées (4 buts encaissés).

Capitaine des Lions de l'Atlas

International marocain, Yunis Abdelhamid s'est récemment vu décerner le brassard de capitaine par son sélectionneur Vahid Halilhodžić : "Mon parcours m'aide beaucoup. Je sais que c'est une chance pour moi d'être devenu footballeur. Du coup, je profite, je profite et je me donne à fond. Et pour le moment, je suis récompensé. Cela me fait énormément plaisir".