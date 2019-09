Yvelines : le club de football d'Achères crée une section féminine

Achères, France

Il fallait être motivé et pas frileux, ce jeudi soir, un vent froid a soufflé toute la séance sur le terrain synthétique quasi neuf du club d'Achères. Huit footballeuses âgées de 20 à 36 ans ont sorti les crampons pour suivre l'entraînement. Des mères de famille, des étudiantes, des néophytes et des joueuses confirmés composent l'équipe senior du club.

Une première pour certaines joueuses

Trois d'entre elles enfilaient le short pour taper dans la balle pour la première fois. Il y a Sonia, la compagne du président du club. De son côté, Adeline a été fortement incitée par sa fille qui joue elle aussi à Achères. Pour Élise, graphiste, la Coupe du Monde féminine a donné un joli coup de pouce à sa motivation.

Ivana fait figure de pro dans le groupe, elle joue depuis 20 ans au football et constate elle aussi l'effet du mondial. "C'est vraiment top et j'espère que ça va continuer. Que toutes les personnes qui n'ont jamais fait de foot, même à 30 ou 40 ans, il n'y a pas de soucis, que tout le monde vienne !", lance la jeune femme de 26 ans.

Les plus jeunes aussi ont leur équipe

Avec cette section féminine, le club peut également former les jeunes filles, 25 joueuses ont entre 9 et 14 ans. "C'est énorme pour une création", explique Jordan Delaeter qui encadre les seniors. "La plupart n'avaient jamais joué au foot", explique Ivana qui en plus de jouer en équipe première entraîne aussi les plus jeunes. La première séance a eu lieu mercredi et Ivana est déjà conquise. "Elles étaient hyper motivées, on voit qu'elles ont envie d'apprendre, elles appliquent ce qu'on leur dit, c'est vraiment super".

La compétition n'est pas la priorité

Engagés dans des championnats qui se jouent à sept contre sept, les montées-descentes n'existent pas, le challenge est donc ailleurs explique Jordan Delaeter. "L'objectif, c'est de se faire plaisir, on les fait progresser, elles s'amusent. Aujourd'hui, on crée des groupes de joueuses pour que dans les années prochaines, on puisse jouer à 11 et créer une ossature de filles qui s'identifient aux couleurs d'Achères"

Le club vise une cinquantaine de licenciées chez les plus jeunes et une quinzaine chez les seniors. Pour le moment il en manque encore un peu, mais le forum des associations d'Achères, programmé ce samedi, pourrait permettre d'aller décrocher de nouvelles inscriptions.