Zaïre-Emery, Bitshiabu, Housni et Gharbi : les titis du PSG prennent de l'épaisseur

La fin du match vient d'être sifflée il y a quelques minutes au stade Gaston Petit de Châteauroux mais on dirait que Gharbi, Zaïre-Emery, Housni et Bitshiabu n'ont pas très envie de quitter le terrain et rentrer au vestiaire. Après un passage auprès des ultras du PSG avec qui ils ont fêté la victoire, les quatre gamins du centre de formation rentrent très tranquillement au vestiaire. II y a des rires et des sourires pour ces joueurs âgés entre 16 et 18 ans qui ont participé comme titulaires pour trois d'entre eux à cette rencontre du PSG en Coupe de France.

Lors de ce match Ismaël Gharbi (18 ans) a été le plus actif. Le petit milieu offensif a même délivré une passe décisive sur le premier but inscrit par Ekitike (13e). De son côté, Warren Zaïre-Emery (16ans) a été très solide au milieu de terrain. El Chadaille Bitshiabu (17 ans) quant à lui, a eu en défense centrale, un peu plus de difficulté malgré un début de match correct, il a été ensuite plombé par un but marqué contre son camp à la 37e minute de jeu. De son côté le jeune attaquant Ilies Housni (17 ans) a joué 5 minutes en fin de match et s'est procuré une occasion stoppé par le portier de Châteauroux.

"Je suis satisfait de leur comportement"

À la fin de cette rencontre, Christophe Galtier a dressé un bilan satisfaisant pour le travail de la jeune génération parisienne : "je suis satisfait d’eux. Même si "Chad" (Bitshiabu) a été malheureux sur le but castelroussin. Ils ont été sérieux, se sont mis rapidement dans le rythme. J’ai aimé comment s’est exprimé Ismael Ghrabi dans le coeur du jeu. De son côté a Warren Zaîre-Emery a fait un match complet, total, de bon niveau. J’avais l’idée de les faire démarrer. Je suis satisfait de leur comportement."

Warren Zaïre-Emery dans l'histoire

Lors de ce match, un jeune parisien est rentré dans l'histoire du club. En étant titulaire à 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter une rencontre officielle avec le Paris Saint-Germain. Il devance Mamadou Sakho qui avait débuté sa carrière avec le PSG à 17 ans et 1 jour. Face à Châteauroux, WZE a montré une grande maturité ballon au pied. Pendant 90 minutes, il a été un bon complément à Vitinha au milieu de terrain.

Le natif de Montreuil que tout le monde annonce comme un énorme crack n'a pas tremblé pour son premier match comme titulaire et déjà une bonne partie du vestiaire parisien est sous son charme à l'image de son coéquipier Hugo Ekitike : "Warren, c’est un bébé. Il est très jeune et fascinant. Il est jeune mais aussi très mature pour son âge. C’est bien, il faut qu’il continue comme ça et reste dans le travail. Pour lui, je ne me fais aucun souci."