Zakaria Aboukhlal : "Je savais dès le début du mercato que je signerai au TFC"

Du haut de ses 22 ans, Zakaria Aboukhlal fait déjà bonne impression du côté du Stadium. L’international marocain, première recrue estivale du TFC (en provenance d’Alkmaar aux Pays-Bas) s'est exprimé sur son début de saison à Toulouse et, notamment, sur ses objectifs. Titulaire la semaine dernière, il a livré sa première passe décisive lors de la victoire des Violets face à Troyes.

Zakaria est polyvalent, très intéressant offensivement, il est bon des deux pieds et en plus, il a une grosse capacité à répéter les efforts - Philippe Montanier, coach du TFC

Première titularisation, première passe décisive, un début idéal ?

Zakaria Aboukhlal : Être titulaire était déjà une bonne satisfaction. Oui, c'est une bonne performance, je suis très content d'avoir aidé l'équipe, je me sens bien sur le terrain, je dois continuer comme ça ! Dans le jeu, j'ai plusieurs styles différents. Je peux prendre la profondeur comme je peux faire de l'un contre un avec attaquant. On en avait parlé avec le club et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai été recruté au TFC.

Comment se passe l'adaptation ?

Je me sens bien, j'aime la ville. Ma famille était là pendant une semaine. Elle aime aussi l'eau qui passe dans la ville. C'est un club fantastique avec des joueurs fantastiques. J'ai eu la chance d'avoir cinq joueurs qui parlent le hollandais (Van Den Boomen, Stijn Spierings...). Je ressens une vraie cohésion d'équipe.

Après deux journées, tu vois une différence sur le style de jeu en Ligue 1 et aux Pays-Bas ?

C'est encore tôt pour le dire. Mais en Hollande, c'est vrai que c'est un peu plus tactique. Ici, c'est plus engagé avec des joueurs forts, plus rapides. Mais je dirais que dans l'ensemble, le niveau en France est un peu plus élevé. De quoi continuer à progresser autour de très bons joueurs !

Tes exemples dans le football actuel ?

J'essaie de m'inspirer de beaucoup de joueurs, mais s'il y en a deux à retenir, c'est Karim Benzema. En tant qu'attaquant, parce qu'il se déplace bien, il se positionne bien et sur les côtés, et Cristiano Ronaldo parce qu'il peut jouer des deux côtés, à gauche, à droite tout en étant décisif.

Signer en Ligue 1, c'était aussi en vue de la Coupe du Monde cet hiver ?

Oui, je pense aussi à la Coupe du monde avec l'équipe nationale du Maroc. J'ai envie d'y être. Et bien sûr, que le TFC soit en Ligue 1, ça m'a aidé dans mon choix. J'ai eu d'autres propositions, mais dès que j'ai entendu que Toulouse me voulait et j'ai dit à mon manager que c'était le TFC. C'est un grand club avec beaucoup d'histoire. Donc oui, c'était un facteur décisif.

Actuellement quatrième de Ligue 1 avec un nul et une victoire, le Toulouse FC retrouve le Stadium pour y affronter Lorient ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Prise d'antenne dès 14 h 30 pour l'avant-match.