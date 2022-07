VIDÉO - Zakaria Naidji, attaquant du Stade Lavallois : "j'aime mes parents, j'aime faire tout pour eux"

Avant le début de la saison de Ligue 2 de football, France Bleu Mayenne vous propose une série de reportages au plus près des Tango. Ce samedi 30 août (19h), le Stade Lavallois jouera contre le SC Bastia. Zakaria Naidji est l'un des deux nouveaux attaquants du Stade Lavallois avec Steven Nsimba. Le joueur de 27 ans évoluait à Pau la saison passée, prêté par le club algérien de Paradou AC. Naidji s'est engagé pour une saison avec le club mayennais.

Pieds nus

Chevelure impeccable, Zakaria Naidji, "Zak" pour les proches, surprend par sa timidité. C'est sur le terrain que l'attaquant s'exprime. Formé dès l'âge de 12 ans à l'académie Jean-Marc Guillou de Paradou à Alger, le jeune Zakaria a longtemps joué pieds nus ! Il n'a chaussé les crampons qu'à l'âge de 17 ans après cinq années sans chaussures : "j'étais forcément un peu surpris au début. Je ne savais pas. Mais on s'habitue en s'entraînant tous jours de cette façon, même lorsqu'il fait froid. Parfois, on n'arrivait pas à tenir, alors on se cachait. La principale raison, c'est pour avoir un contact direct avec le ballon. Cela améliore la technique. Et je pense que cette méthode a bien fonctionné."

Issue d'une famille modeste en Algérie, Zakaria Naidji est fier d'être footballeur pour pouvoir aider ses parents : "je pense que je fais du football beaucoup plus pour ma famille que pour moi. J'aime jouer au football mais je fais tout ces sacrifices pour ma famille. J'aime aider mes proches. J'aime mes parents et j'aime faire tout pour eux." Le joueur a notamment pu offrir une maison à ses parents en Algérie.

Fan de Zlatan

L'attaquant de 27 ans est supporter du FC Barcelone, époque Messi. Il est surtout un fan inconditionnel de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois du Milan AC : "ce joueur est exceptionnel. J'aime son style de jeu. Techniquement, il est très fort, il est posé. _Je ne l'ai jamais rencontré mais j'aimerai bien. En fait, c'est mon rêve_."

Zakaria Naidji a déjà montré certaines qualités, comme ce but de 40 mètres la semaine dernière à Lassay-les-Châteaux, un véritable bijou.