ZAPFOOT - Coupe du monde féminine 2019 : (ré)écoutez les buts de la victoire des Bleues contre la Norvège

Après leur entrée réussie contre la Corée du Sud vendredi (4-0), les Bleues ont confirmé face à la Norvège (2-1) pour leur deuxième match de poule de ce Mondial.

La France a fait un grand pas vers les 8e de finale de "son" Mondial 2019 mercredi à Nice dans un stade encore "à guichets fermés".

Le Zapfoot de France-Norvège

Le malheureux but contre son camp de Wendie Renard n'a finalement pas eu de conséquences fâcheuses : les Bleues, qui avaient offert l'égalisation (54e) après avoir fait le plus dur en ouvrant le score par la revenante Valérie Gauvin (46e), ont finalement arraché la victoire grâce à un pénalty transformé par Eugénie Le Sommer (72e).

Réécoutez les buts avec le son de France Bleu avec notre journaliste Bruno Salomon et notre consultante Nadia Benmokhtar aux commentaires !

Les Françaises affronteront le Nigeria ce lundi 17 juin (21h) à Rennes pour savoir à quelle place elles finiront.

Revivez le match comme si vous y étiez

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Bruno Salomon , pour commenter les rencontres ;

, pour commenter les rencontres ; Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, pour présenter l'émission.

