ZAPFOOT - Coupe du monde féminine 2019 : (re)vivez la victoire des Bleues contre le Nigeria avec le son de France Bleu

La France a battu le Nigeria (1-0) ce lundi soir à Rennes dans le troisième et dernier match de poule du groupe A de la Coupe du monde féminine 2019. (Re)vivez la victoire avec le son de France Bleu avec notre journaliste Bruno Salomon et notre consultante Nadia Benmokhtar aux commentaires !

Les Bleues disputeront leur 8e de finale ce dimanche 23 juin à 21h au Havre. Contre qui ? L'adversaire n'est pas encore connu mais ce sera l'équipe qui aura terminé à la troisième place dans le groupe C, D ou E.

Lundi soir, la France a dominé le Nigeria de manière poussive grâce à un penalty de Wendie Renard (1-0) ce lundi soir à Rennes dans un stade encore "à guichets fermés" avec plus de 28.000 personnes pour le compte du troisième et dernier match de poule du groupe A de la Coupe du monde féminine 2019.

Le Zapfoot de France-Nigeria

(Re)vivez les meilleurs moment de la victoire tricolore avec le son de France Bleu avec notre journaliste Bruno Salomon et notre consultante Nadia Benmokhtar aux commentaires !

Les joueuses de Corinne Diacre avaient réussi leur entrée contre la Corée du Sud vendredi (4-0) puis avaient été plus poussives contre la Norvège (2-1).

Revivez le match comme si vous y étiez

Grâce aux équipes près de chez vous, France Bleu vous fait vivre cette Coupe du monde 2019 qui se déroule dans neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Tous les matches de l'équipe de France sont à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr en Facebook Live et sur Periscope avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Bruno Salomon , pour commenter les rencontres ;

, pour commenter les rencontres ; Germain Arrigoni et Vanessa Lambert, pour présenter l'émission.

► Notre dossier Coupe du monde 2019

© Visactu -