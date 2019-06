ZAPFOOT - Coupe du monde féminine : (re)vivez la qualification des Bleues contre le Brésil avec le son de France Bleu

Au bout de l'effort et dans la douleur. Les France-Brésil ont toujours une saveur particulière. Cette affiche de huitième de Coupe du monde 2019 n'a pas dérogé à la règle, avec un combat épique entre les deux nations ce dimanche soir au Havre dans un stade encore "à guichets fermés" avec 25.000 personnes.

Une bataille remportée par les Bleues, grâce à un but de leur capitaine Amandine Henry en prolongation (2-1) après l'ouverture du score de Valérie Gauvin en deuxième période (52e). Mais une dizaine de minutes plus tard, Thaisa était venue refroidir le Stade Océane avec un but d'abord refusé pour une position de hors-jeu, puis finalement accordé (64e) qui poussait les deux équipes en prolongation.

Le Zapfoot de France-Brésil

(Re)vivez les meilleurs moment de la victoire tricolore avec le son de France Bleu avec notre journaliste Bruno Salomon et notre consultante Nadia Benmokhtar aux commentaires !

La France, peu en verve offensivement, devra hausser son niveau de jeu au prochain tour: si la logique est respectée, ce sont les Etats-Unis -tenantes du titre, opposées à l'Espagne lundi - qui se profilent en quarts, vendredi au Parc des Princes (21h).

© Visactu -