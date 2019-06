ZAPFOOT - Coupe du monde féminine : revivez l'élimination des Bleues contre les États-Unis avec le son de France Bleu

L’équipe de France féminine de football, emmenée par Corinne Diacre a longtemps bousculé son adversaire, championne du monde en titre vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Mais à la fin ce sont les Américaines qui gagnent (2-1).

Les Bleues échouent de nouveau en quart de finale de la Coupe du monde. Les Américaines quant à elles, n’ont jamais raté une seule demi-finale depuis la création de la compétition.

