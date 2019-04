Zinédine Ferhat veut un second titre de meilleur passeur de Ligue 2 avec le Havre AC

Le Havre, France

Depuis son arrivée il y a trois ans, Zinédine Ferhat est un joueur majeur de l'effectif havrais : celui qui, par ses nombreuses passes décisives, soignent à la fois ses statistiques et celles de ses partenaires. Recordman de la discipline en Ligue 2, avec vingt unités au compteur lors de l'exercice précédent, l'ancien attaquant de l'USMA est moins en réussite que la saison passée, dans ce domaine (sept passes décisives). Cependant, l'algérien de 26 ans compte tout de même décrocher un second titre individuel, à l'issue de la 38ème journée. Il veut le faire pour lui, mais aussi et surtout pour aider son club à atteindre son objectif : les play-off. Avant, sans doute, de quitter la Normandie pour un club de l'élite, en France ou à l'étranger.

Reportage de Bertrand Queneutte - France Bleu Normandie :