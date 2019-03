Zinedine Zidane de retour sur le banc du Real Madrid comme entraîneur

Zinedine Zidane va reprendre en main le Real Madrid, selon franceinfo ce lundi. L'entraîneur français avait démissionné il y a neuf mois de son poste, et va remplacer Santiago Solari, fragilisé par les mauvais résultats du club.

Zinedine Zidane est de retour sur le banc du Real Madrid, en remplacement de l'Argentin Santiago Solari. L'entraîneur est en passe d'être limogé après avoir perdu quasiment toute chance de titre au printemps, et après une élimination précoce en Ligue des Champions. Selon franceinfo, le Français, réclamé par le vestiaire du Real, a signé un contrat de trois ans et a obtenu la main-mise sur le recrutement.

Coup de théâtre dans une saison noire

Ce retour de Zidane est un improbable coup de théâtre dans une saison très tumultueuse au Real. Elle avait commencé par l'annonce surprise du départ technicien français, après une campagne 2017/2018 exceptionnelle, parce qu'il estimait ne plus pouvoir tirer le meilleur d'un effectif vieillissant et repu de trophées. Après en effet avoir remporté neuf trophées sous les ordres du Français, le Real a laissé partir son meilleur buteur historique Cristiano Ronaldo et sombré dans une fin de cycle avec son nouveau technicien Julen Lopetegui, limogé fin octobre au lendemain d'une déroute 5-1 dans le clasico à Barcelone.

D'abord nommé comme intérimaire, Solari a été conforté en novembre dans ses fonctions, remportant le Mondial des clubs. Une semaine noire au sortir de l'hiver a néanmoins éloigné le Real de tous les trophées possibles : deux clasicos perdus et une élimination sans gloire en huitièmes de Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam.

Assurer la fin de saison

"Zizou" (46 ans) a l'opportunité de revenir en sauveur pour redresser la barre d'une fin de saison qui s'annonçait comme un long calvaire. Sous les ordres du Français et à 11 journées de la fin de la Liga, le Real (3e, 51 pts) est confronté à un incroyable défi, à la hauteur des prouesses de l'entraîneur : tenter de refaire son retard de 12 points sur le leader Barcelone (1er, 63 pts), assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions et sauver ainsi sa saison.