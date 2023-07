Zinedine Zidane réunit à Aix-en-Provence les Bleus champions du monde, 25 ans après la première étoile en 1998

Les deux buts de la tête de Zidane, le "et 1, et 2, et 3-0", la fête inconditionnelle qui a suivi le sacre... Tout les Français se rappellent de cette finale de la Coupe du monde de football , de ce 12 juillet 1998, lorsque la France a soulevé le trophée pour la première fois de son histoire.

ⓘ Publicité

25 ans après, Zinedine Zidane a réuni une dizaine d'acteurs de ce trophée, parmi lesquels Didier Deschamps, Christian Karembeu, Fabien Barthez, Alain Bogossian ou encore Bixente Lizarazu, à son complexe sportif de Five le Z5, à l'occasion d'un tournoi caritatif avec des amateurs invités. "C'est un rêve de gosse de jouer avec eux... Ils ont des beaux restes", sourient les joueurs en sortant des terrains après avoir échangé des passes et une poignée de mains avec ceux qui les ont fait rêver. "Pour nous 98, ce sont les vraies légendes de l'histoire du football français", lance un supporter.

Le tournoi caritatif a réuni 250 spectateurs au Z5 de Aix-en-Provence. © Radio France - Margaux Bongrand

Cette génération a marqué les esprits tricolores, et les souvenirs sont aussi inoubliables pour les héros de 98. "A chaque fois, ça fait toujours la même sensation..." Zinedine Zidane montre les poils sur son bras qui s'hérissent. "On passe vraiment un bon moment ensemble, ici à Aix, c'est fabuleux". Tous se disent "liés à jamais" par cette première étoile brodée sur le maillot Bleu. "Cette victoire là fait l'homme apaisée que je suis, raconte Bixente Lizarazu. Tous les jours quand je me lève, j'ai une sérénité... On a accompli quelque chose de fou, d'unique, d'exceptionnel !"