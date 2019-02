Zoumana Koné, un nouvel attaquant aux Chamois niortais

Niort, France

Zoumana Koné, attaquant ivoirien de 27 ans a joué ses premières minutes sous les couleurs des Chamois niortais ce vendredi face à Troyes (match nul 1-1). Recrue du dernier mercato hivernal, il a signé un contrat de 18 mois dans le club des Deux-Sèvres.

Première expérience en Europe

Arrivé quelques jours plutôt, il a fallu s'adapter reconnaît le footballeur : "En Côte-d'Ivoire il fait très chaud, ici il fait un peu froid", sourit-il. Zoumana Koné qui débute en Deux-Sèvres sa première expérience européenne. "C'était un rêve", lance-t-il, ravi.

Depuis la Côte-d'Ivoire, l'attaquant de 27 ans s'intéressait à la Ligue 1 et à la Ligue 2, championnat "où ça joue très bien au ballon. Tactiquement et physiquement c'est très bon". Il avoue découvrir un peu plus les Chamois niortais "même si je sais que certains joueurs sont passés ici comme Emiliano Sala".

"J'aime marquer beaucoup de buts, devant la surface je suis très efficace"

Cette arrivée va amener de la concurrence devant. L'entraîneur niortais Pascal Plancque attend de découvrir cette nouvelle recrue. Mais "on compte déjà sur lui pour marquer des buts". Et cela tombe bien. "Moi j'aime marquer beaucoup de buts, devant la surface je suis très efficace, cela m'a réussi en Côte-d'Ivoire et dans certains pays d'Afrique. J'espère qu'ici cela va me réussir ici aussi", raconte l'attaquant.

Zoumana Koné était le meilleur buteur du championnat de Côte-d'Ivoire à la mi-saison avec 10 buts en 13 matches.