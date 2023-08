"Franchement je préfère le vélo!", d'abord assistante, cette Mayennaise fait maintenant le Paris-Brest à vélo

"Je me suis dit : je n'ai plus envie d'être assistante, franchement je préfère le vélo!" Voilà comment Marie-Laure s'est retrouvée à participer à la mythique randonnée à vélo Paris-Brest-Paris! Tout commence en 2003. Marie-Laure est alors l'assistante de son mari qui lui a enfourché le vélo. Elle l'a suivi sur deux éditions, 2003 et 2007, avant d'avoir l'envie d'elle même se lancer dans l'aventure. "A partir de là, j'ai fait mon premier Paris-Brest, que j'ai apprécié! Et ensuite le deuxième, le troisième... et maintenant le quatrième!"

ⓘ Publicité

Pour la Mayennaise, le Paris-Brest-Paris c'est une vraie historie de famille, après avoir suivi son mari, ce sont désormais ses enfants qui mettent la main à la pâte: "Mon deuxième il est assistant maintenant!" Un rôle pris très à cœur par le cadet de Marie-Laure: "ça apporte vraiment un plus aux personnes, ils posent leur vélo, on leur met de l'eau, à manger, et ils repartent." Suivra-t-il la même trajectoire que sa maman ? "Peut-être qu'il en fera un aussi!", sourit Marie-Laure, "c'est pas gagné hein, souffle son fils, vu comment c'est dur!"

loading