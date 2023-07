Girondins de Bordeaux : Première victoire de la saison en amical, face à Trélissac (2-0)

« On était bien mieux en place techniquement et tactiquement contre Pau. » David Guillon, l’entraineur bordelais est satisfait à l’issue du deuxième match de préparation des Girondins. A Talence, devant 1500 supporters, les Bordelais ont largement dominé l’équipe périgourdine de Trélissac, pensionnaire de quatrième division (N2).

ⓘ Publicité

Les Girondins ont démarré fort, avec beaucoup de mouvement, notamment sur le côté gauche entre De Lima et Lenny Pirringuel et les accélérations de Bakwa. Aliou Badji, lui, a pris le temps de régler la mire. Après une première tête non cadrée sur corner (14e), l’attaquant Sénégalais a profité d’un centre chirurgical de Clément Michelin pour ouvrir le score (19e). Son deuxième but (38e) est un copié-collé. Il manque de peu le troisième but, ne parvenant pas à exploiter un bon ballon en contre de Bakwa (40e).

Les deux équipes ont complètement été modifiées pour donner du temps de jeu. Mais la seconde période a été moins rythmée. Les Girondins ont monopolisé le ballon, mais ont manqué de réalisme dans les derniers mètres. « On savait qu’on allait avoir le ballon. On risque de l’avoir pas mal cette année en Ligue 2. Les garçons ont répondu à mes attentes », a pourtant répondu David Guillon. « Paradoxalement, même si on ne marque pas, je pense qu’on a été meilleurs en deuxième mi-temps »

Les Trélissacois, qui n'ont repris l'entraînement que cette semaine, ont eu des occasions de réduire l'écart au score. Valentin Michau a forcé Straczek a s'employer (43e) et le coup franc de Jéremy Grain (90+2) n'était pas loin de tromper Bedfian.

Des recrues à leur aise

Ces matchs de préparation permettent aux Girondins de créer des automatismes avec les « nouveaux ». Avec son numéro 9 dans le dos, le Slovène Zan Vipotnik, arrivé pour remplacer Josh Maja, a été plus en vue que contre Pau mercredi dernier. Même s’il n’a pas toujours été trouvé par ses coéquipiers, il a tenté de nombreux appels. Il s’est d’abord illustré sur une première frappe contrée à la 56e et a manqué ses duels face au gardien périgourdin Charriéras (57e, 80e). Gaêtan Weissbeck a le plus trouvé Vipotnik dans la surface. L’ancien Sochalien a bien animé le jeu au poste de numéro 10. Il s’est même tenté au tir, sans succès.

Enfin, en défense centrale Jean Harrsion Marcelin a été juste pour sa première sous le maillot des Girondins. Solide dans ses duels, il a apporté de la taille dans la défense bordelaise (1 m 97). Autoritaire à la 14e et 36e, il n’a été battu qu’une seule fois, juste avant la mi-temps. Jordan Pothier est passé dans son dos, sans conséquence.