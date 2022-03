1 m 50 de neige à Alti Aigoual : du "jamais vu depuis 2009", réouverture ce week-end au ski alpin !

Ce week-end, 1m50 de neige fraiche a recouvert le mont Aigoual et son domaine skiable. "Cela n'avait pas été vu depuis 2009 ! Le village de l'Espérou donne l'impression d'être dans un autre monde, tout comme les pistes qui sont à ce jour totalement recouvertes et en plein damage", indiquent les responsables de la station. La station de Prat-Peyrot, entre Gard et Lozère, était fermée depuis plusieurs semaines, et avait déjà en vue l'ouverture de la saison estivale. Dès ce mercredi, les pistes de ski nordique sont de nouveau accessibles, et l'ouverture du domaine alpin dès ce week-end !

Damage en cours sur les pistes de la station Alti Aigoual

