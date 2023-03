255,50 km/h : le Varsinc Simon Billy devient le skieur le plus rapide du monde

Simon Billy devient le skieur le plus rapide au monde

Le Varsinc Simon Billy est le premier homme à franchir la barre des 255 km/h sur la piste mythique de Chabrières à Vars, sous le soleil.

Meilleure performance mondiale de tous les temps, Simon Billy a réalisé un run parfait , accélérant du début à la fin et sans se désunir dans les cellules malgré des variations d'écarts de skis de plus d'un mètre!

Il remporte pour la deuxième fois consécutive le titre de champion du monde, 2022 et 2023 et dédie sa victoire à sa famille, son frère, son père particulièrement, à tous les locaux qui y ont contribué et à l'américain Jeff Hamilton cher à la station de Vars.

La joie de Simon Billy - SCALPFOTO

Dans la famille Billy, on est champions de père en fils

Simon Billy skie sur cette piste depuis l'âge de quatre ans et peut compter sur le soutien familial. C'est son frère Louis (record personnel de 241 km/h) qui pilote son entrainement toute l'année, et il peut aussi compter sur les conseils précieux de son père Philippe, recordman du monde à Vars en 1997

« J'ai fait le run de ma vie, j'étais serein et confiant au départ. Ce record aujourd'hui chez moi à Vars, c'est une victoire collective. Ma famille, les équipes de la station, tous ont fourni un travail incroyable sur cette piste magnifique. Gamin, j'ai assisté à tous les records ici à Vars, aujourd'hui, j'inscris mon nom dans l'histoire, après que mon père l'ai fait en 1997. Aujourd'hui, c'est un rêve de gosse qui devient réalité. Un moment suspendu dans une vie d'homme. »