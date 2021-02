A 26 ans, la skieuse de Méribel Joséphine Forni arrête sa carrière

Joséphine Forni range les skis une bonne fois pour toute. Sur Instagram, la skieuse de Méribel a annoncé ce mercredi la fin de sa carrière. A 26 ans, dont une douzaine au haut-niveau, la Savoyarde a notamment participé à 28 courses de Coupe du monde. Elle n'est jamais monté sur le podium.

Contactée par France Bleu Pays de Savoie, Joséphine Forni explique "qu'il y avait beaucoup de décisions qui n'étaient plus en accord avec ce que moi je voulais et je n'arrivais pas à me mettre sur la même longueur d'ondes que l'encadrement par rapport aux décisions." La Savoyarde raconte qu"elle "n'était plus autorisée à aller sur certaines courses voire la majorité", avant d'ajouter "c'est également _difficile de ne pas atteindre ses objectifs_, de toujours y retourner et finalement se battre aussi contre son équipe. Je ne m'y retrouvais plus."

Joséphine Forni poursuit ses études, elle est actuellement en Master 2 dans une école de management à Lyon.