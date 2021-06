A Reims, le club de bobsleigh recrute des pousseurs pour la prochaine saison sportive

Sur la piste d'athlétisme du stade, Paul Cappoune, 25 ans, s'élance derrière son chariot de 100 kilos, monté sur des roulettes, en le poussant à toute vitesse. Ce rugbyman d'un mètre 92 a répondu à l'annonce de recrutement du Reims Bobsleigh Association. C'est son tout premier entraînement et il est ravi : "Je me sens comme un grand enfant, j'ai adoré l'idée de pousser un appareil en équipe, de devoir être ultra coordonnés, je trouve ça beau !"

Pas besoin de neige ou de dénivelé pour s'entraîner : le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est de pousser le chariot qui sert de bobsleigh le plus vite possible pour se préparer à la descente en montagne. Cette préparation se commence en été, pour être bien en forme pour l'hiver. "Le temps qu'on prend maintenant à s'exercer à la poussée de chariot et à la musculation, c'est du temps gagné sur la saison hivernale, où on descend les pentes en bobsleigh tous les jours", explique David Baechler, pilote de bobsleigh et manager du club.

David Baechler s'apprête à pousser un chariot de 100 kilos sur une vingtaine de mètres. © Radio France - Marie Martirossian

Un sport d'équipe encore peu connu

Pour un premier test, Paul se débrouille bien : il a atteint le score de 3 secondes 51 en parcourant une vingtaine de mètres avec le chariot. S'il décide de venir s'entraîner à Reims, il pourra peut-être participer avec l'équipe de David Baechler à la Coupe de France de poussée, d'ici fin septembre. "C'est une course avec un chariot de 100 kilos, posé sur des rails, un exercice bien spécifique auquel on commence à s'entraîner", explique David Baechler.

Les sportifs s'entraînent en gardant toujours un oeil sur le chrono. © Radio France - Marie Martirossian

L'objectif de cette Coupe de France : être sélectionné pour la Coupe d'Europe de bobsleigh. Pour cela, l'équipe va s'entraîner quatre fois par semaine à Reims, en attendant de pouvoir retrouver la neige.