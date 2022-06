À sept mois des championnats du monde de ski alpin 2023, "on est dans les temps, le planning est respecté"

Les championnats du monde de ski alpin à Courchevel-Méribel auront lieu en février 2023. À sept mois de cet évènement majeur pour notre région, on fait le point sur l'organisation, avec le président du comité d'organisation, Bernard Front. Il est l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce jeudi.

Bernard Front, président du comité d'organisation des Championnats du Monde de ski alpin 2023 à Courchevel Méribel était l'invité exceptionnel de France Bleu Pays de Savoie ce jeudi matin, pour faire le point sur l'organisation des championnats du monde de ski 2023, à Courchevel et Méribel, en 2023.

Sept mois, ça va passer vite. Vous êtes dans vos temps de passage côté organisation ?

Bernard Front : Sept mois, c'est très rapide, mais notre planning est respecté. On est dans les temps de passage comme vous dites. Pas de sujet particulier, pas de sujet délicat.

Est ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous allez intensifier votre travail ? Des points perfectibles comme les parkings par exemple ?

Oui, alors, bien évidemment, pour accueillir tous les spectateurs qui vont venir, on met en place un plan de transport avec des parcs relais dans les vallées à partir d'Albertville jusqu'à Moutiers et voir Bozel. Et puis, ensuite, depuis la gare Moutiers évidemment, on aura un train de cars qui monteront les spectateurs qui viendront. Le plan de transport est en train de se finaliser. On a une réunion avec la Région mais pour le moment, on est dans le cadre. Il y a un GIE qui a été créé par les transporteurs savoyards. Et d'autre part, on n'a pas de problématique pour trouver des bus puisque, pour ces championnats du monde, vous le savez, on a inversé les dates des vacances scolaires. Donc bien évidemment, tous les acteurs du transport Savoie et Haute-Savoie seront mobilisés pour ces vacances de février.

Les finales de la saison de Coupe du monde, en mars dernier, à Courchevel et Méribel, c'était un test grandeur nature. Un test qui vous a rassuré ?

Oui, tout à fait. Le test, c'est de mettre en cinq jours toutes les épreuves pour les finales, d'accueillir tous les athlètes. Donc c'était un cadre un peu particulier. C'était 25 athlètes par épreuve. On testait la nouvelle piste de l'Éclipse, dont on dont tout le monde parle depuis longtemps. Les athlètes étaient tous excités. Les filles aussi, parce qu'elles ont participé pour les épreuves de vitesse sur cette piste. Donc on n'a pas eu de problème particulier. Le format était peut être un petit peu moins rapide cette année que la piste le sera l'année prochaine. On aura les hommes, donc ça va être un match fabuleux sur une piste extraordinaire.

Elle répond à vos attentes, cette piste de l'Éclipse ?

Oui, parce que quand on organise des championnats du monde, la scène, c'est la piste et les acteurs sont des athlètes et ils viennent tous se battre pour avoir une médaille. C'est une épreuve d'un jour. On a souvent des surprises, mais ça fait partie du spectacle. Donc cette piste là, elle correspond absolument à toutes les nouvelles demandes des athlètes. C'est une piste qui est engagée, une piste qui va être rapide. C'est une piste qui va être difficile de par sa préparation. Donc on aura tous les ingrédients pour avoir un spectacle extraordinaire. Et puis, côté Méribel, on a la piste du Roc de Fer qui est une piste connue sur le circuit des femmes. On avait déjà accueilli il y a très longtemps, il y a 30 ans en arrière, les épreuves des Jeux Olympiques d'Albertville. Donc tout va bien.

Vous recherchez des bénévoles ? Le recrutement est en cours ?

On compte à peu près sur 1.200 bénévoles, qui sont répartis sur deux sites. La durée des championnats du monde, c'est quinze jours, donc il faut qu'il y ait des périodes de travail, des périodes de repos. Donc voilà. Pour le moment, le recrutement se passe très bien.