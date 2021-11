On a testé pour vous le tir à la carabine avant la coupe du monde de biathlon

Ce samedi sonne le début de la coupe du monde 2021-2022 de biathlon. Elle démarre en Suède du côté d’Östersund pour s’achever en mars à Oslo en Norvège. Sans oublier l'étape au Grand-Bornand du 18 au 19 décembre. À Chambéry et jusqu'à vendredi, vous avez l'opportunité de vous mettre dans la peau d'un biathlète !

Escape game, mur d'escalade, stand de tir à la carabine juste à côté de l'Espace Malraux à Chambéry. © Radio France - Jonathan Landais

Un stand de tir éphémère se trouve juste à côté du Carré Curial dans le centre-ville. Vous n'y tirerez pas avec des cartouches mais un laser qui vous permettra de toucher les cinq cibles devant vous. Une initiative à l'occasion de la deuxième édition des "Montagnes se rencontrent" où vous y trouverez des animations extérieures, du sport, des rencontres avec les professionnels de la montagne et des conférences.

Promouvoir le biathlon

Bérangère Hours est monitrice à l'ESF de la Féclaz et elle encadre cette initiation au tir à la carabine. Elle souhaite promouvoir un sport qui est encore trop peu connu chez le grand public.

"Il y a quelques années, quand on disait biathlon, les gens ne connaissaient pas. Ils évoquent deux sports, mais ils ne savent pas lesquels. Là, on voit déjà que les gens connaissent un peu mieux. Mais par contre, ils ne se rendent pas forcément compte. Après, le tir laser, c'est pas mal pour faire découvrir, mais on est très loin encore de la pratique du biathlon. Il n'y a pas toute la sensation avec le bruit de la balle, la détente, le vent. Ce qu'on conseille, c'est sur nos différents stades comme à la Féclaz et souvent, on est très vite pris au jeu sur cette activité parce que c'est ludique et que c'est agréable de voir les cibles blanchir."

AUDIO - Le reportage de la rédaction sur le pas de tir ! Copier

Quelques conseils pour les débutants

Rémi est, lui aussi, moniteur à l'ESF de la Féclaz pour cet hiver. Pas de panique si vous n'avez jamais pratiqué le tir à la carabine, voici quelques conseils pour se lancer.

"Je pense déjà qu'il faut avoir une bonne connaissance de soi-même, pour arriver à gérer son corps et ses émotions, car c'est très important, quand j'arrive sur mon pas de tir, de savoir redescendre, récupérer, reprendre son souffle, remettre son esprit en mode tir parce que c'est quelque chose qui est ultra précis. Le biathlon, quand je tire à 50 mètres, je tire dans un rond qui fait 4 centimètres de diamètre. Donc, on peut imaginer la difficulté. Ce sont des efforts qui sont de très haute intensité également. Du coup, c'est vraiment quelque chose de global, à la fois physiquement et mentalement."