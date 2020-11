A Val d'Isère, "tout n'est pas bouclé" dans l'organisation de la Coupe du monde de ski alpin

"On est sur un nouveau format" pose dès le départ la directrice du club des sports de Val d'Isère, Ingrid Jacquemod. Du 5 au 20 décembre, Val d'Isère accueille sept étapes de coupe du monde de ski alpin, toutes à huis-clos, encadrées par un protocole sanitaire drastique.

La station est toujours fermée, ce qui rend compliqué l'organisation en ce qui concerne la restauration et l'hébergement, non pas du public puisque l'évènement est à huis-clos, mais des équipes elles-mêmes et des différents intervenants sur la station. Soit "près de 300 chambres" à trouver précise Ingrid Jacquemod. "Tout n'est pas bouclé loin de là. On a encore beaucoup d'incertitudes, notamment la date d'ouverture de la station, qui est impactante pour des hôteliers gros porteurs, avec beaucoup de chambres" admet-elle.

Sans compter les contraintes sanitaires propre au secteur de l'hôtellerie à prendre en compte. "Et on leur impose notre cahier des charges. Un hôtel peut accueillir plusieurs équipes, mais du moment qu'il y a une distanciation physique, une équipe par étage, des salles de restauration bien espacées" développe la directrice du club des sports, qui reste optimiste : "on travaille avec des gens qui nous font confiance, qui savent ce qu'est l'impact du Critérium sur un début de saison à Val d'Isère".

Le budget de l'évènement s'élève à 2,8 millions d'euros, soit un million de plus que l'an passé.