Albertville 1992 : 30 ans, 30 photos des Jeux olympiques d'hiver en Savoie

Voilà 30 ans que la Savoie a accueilli les Jeux olympiques à Albertville. C'était la troisième fois que la France accueillait des olympiades d'hiver après Chamonix en 1924 et Grenoble en 1968. Du 8 au 23 février 1992, l'équipe de France olympique a remporté neuf titres (trois en or, cinq en argent, un en bronze), se classant à la 7e place des nations au tableau des médailles.

Ces Jeux olympiques ont accueilli 1800 athlètes (1312 hommes et 488 femmes) venus de 64 pays. Parmi les nouveautés, le patinage de vitesse (short track) et le ski acrobatique sont devenus des disciplines olympiques. Les 57 épreuves sportives de ces Jeux se sont déroulées sur dix sites : Albertville, Courchevel, La Plagne, Les Arcs, Les Saisies, Val-d'Isère, Les Menuires, Méribel, Tignes, Pralognan-la-Vanoise.

30 ans, 30 photos

17 octobre 1986. C'est officiel, ce sera en Savoie ! Michel Barnier et Jean-Claude Killy, tous deux coprésidents du Comité d'organisation des Jeux olympiques de 1992, aux côtés de Henri Dujol, maire d'Albertville, et Guy Drut. Ces XVIe Jeux d'hiver avaient été attribués plus de six ans avant leur ouverture, lors d'une cérémonie au siège du Comité international olympique (CIO) à Lausanne en Suisse.

De gauche à droite, Michel Barnier et Jean-Claude Killy, coprésidents du Comité d'organisation des JO de 1992, avec Henri Dujol, maire d'Albertville, et Guy Drut. © AFP - Gérard Malie

5 février 1992. Le look très très années 90. Michel Barnier, alors député et coprésident du Comité d'organisation des Jeux olympiques d'Albertville. Il porte la tenue officielle que porteront les athlètes français tout au long des JO de 1992. Cette tenue rappelant les couleurs des anneaux olympiques avec des reflets argentés avait été confectionnée par K-Way. La photo est prise au cœur du stade olympique temporaire, construit pour les Jeux puis démonté.

Michel Barnier, alors député et coprésident du Comité d'organisation des Jeux olympiques d'Albertville © AFP

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. Le stade olympique a accueilli 33 000 spectateurs à Albertville. Deux milliards de téléspectateurs ont pu suivre la cérémonie dans le monde.

Vue générale du stade olympique temporaire lors de la cérémonie d'ouverture à Albertville © AFP - JUNJI KUROKAWA

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. La délégation française était emmenée par Fabrice Guy, porte-drapeau, skieur spécialiste du combiné nordique.

La délégation française © AFP - JUNJI KUROKAWA

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. La délégation française comptait 109 athlètes engagés dans les compétitions.

La délégation française © AFP - JUNJI KUROKAWA

8 février 1992. Le président fait la ola. Sur cette photo insolite et décalée, on y voit François Mitterrand, le président de la République d'alors qui déclara l'ouverture des JO d'Albertville. À ses côtés, le grand sourire de Danielle Mitterrand, son épouse. Jean-Claude Killy, coprésident du Comité d'organisation des Jeux, et la reine Sofia d'Espagne lèvent également les bras.

La tribune officielle © AFP - ERIC FEFERBERG

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. Plus de 3000 artistes avaient pris part au spectacle chorégraphié par Philippe Découflé.

La cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville © AFP - ERIC FEFERBERG

La cérémonie d'ouverture © AFP - JUNJI KUROKAWA

La cérémonie d'ouvrture © AFP - DAVID AKE

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. Ça n'est pas du chauvinisme de dire que cette ouverture des Jeux d'Albertville fut un tournant esthétique pour les JO. Le spectacle et la mise en scène ont étonné, les costumes et la musique nous ont plongés dans un univers féerique, léger, enfantin, circassien, coloré, poétique, à faire pétiller les yeux des adultes et des enfants. Parce que quiconque a regardé en direct ou juste vu quelques extraits, on se souvient tous forcément des images de cette cérémonie.

La cérémonie d'ouverture © AFP - DAVID AKE

La cérémonie d'ouverture © AFP - DAVID AKE

La cérémonie d'ouverture © AFP - DAVID AKE

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. Les discours officiels prononcés par Jean-Claude Killy et Michel Barnier, coprésidents du Comité d'organisation des JO de 1992, et au centre Antonio Samaranch, alors président du CIO.

Les discours officiels © AFP - ERIC FEFERBERG

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. L'arrivée du drapeau olympique avant de flotter au cœur du stade.

Le drapeau olympique © AFP - VINCENT AMALVY

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. Michel Platini avait porté la flamme olympique. La torche avait été créée par le designer français Philippe Starck.

Michel Platini et la flamme olympique © AFP - ERIC FEFERBERG

8 février 1992. La cérémonie d'ouverture. La vasque olympique avait également été imaginée par Philippe Starck.

La vasque olympique © AFP - JUNJI KUROKAWA

9 février 1992. Franck Piccard. Le skieur français ici à Val-d'Isère.

Franck Piccard © AFP - Yves Sieur

9 février 1992. Georg Hackl. Sur sa luge, il dévala à toute vitesse la piste de La Plagne où il décrocha l'or.

Georg Hackl © AFP - CHRISTOPHE SIMON

11 février 1992. Jean-Luc Cretier. Le skieur français durant le slalom combiné à Val-d'Isère.

Jean-Luc Cretier © AFP - JEAN-LOUP GAUTREAU

12 février 1992. Incroyable combiné nordique. Les deux skieurs français Fabrice Guy et Sylvain Guillaume décrochent respectivement l'or et l'argent en combiné nordique sur 15 km à Courchevel, devant l'Autrichien Klaus Sulzenbacher qui finit troisième.

Le combiné nordique à Courchevel © AFP - MICHEL PORRO

13 février 1992. Edgar Grospiron. Le skieur acrobatique français et sa médaille d'or.

Edgar Grospiron © AFP - PASCAL PAVANI

14 février 1992. Trois médailles d'un coup en biathlon. Anne Briand, Véronique Claudel et Corinne Niogret sous le drapeau tricolore après avoir remporté l'or en relais 3x7,5 km au biathlon aux Saisies.

Anne Briand, Véronique Claudel et Corinne Niogret © AFP - GEORGES GOBET

16 février 1992. Paul et Isabelle Duchesnay. Le frère et la sœur sur la glace à Albertville ont décroché une médaille d'argent sur le programme libre.

Paul et Isabelle Duschenay © Sipa - ERIC FEFERBERG

16 février 1992. Toni Nieminen. Le sauteur à ski venu de Finlande effectue un saut époustouflant sur le 120 mètres à Courchevel. À 16 ans, il devient le plus jeune champion olympique à décrocher l'or.

16 février 1992. Toni Nieminen. © AFP - Michel Porro

18 février 1992. Carole Merle. Le grand sourire de la skieuse française a décroché la médaille d'argent au super-G à Méribel.

Carole Merle © AFP - DERRICK CEYRAC

18 février 1992. Alberto Tomba. Le skieur italien durant le slalom géant à Val-d'Isère.

Alberto Tomba © AFP - Pascal Pavani

18 février 1992. France / États-Unis. Les hockeyeurs français fêtent leur victoire en quart de final face aux Américains.

France / États-Unis, en hockey sur glace aux JO d'Albertville © AFP - J. David AKE

21 février 1992. Surya Bonali. La patineuse française prêta le serment des athlètes lors de la cérémonie d'ouverture. Elle termina à la cinquième place ce jour-là.

Surya Bonali © AFP - JUNJI KUROKAWA

22 février 1992. Bjoern Daehli. Le skieur norvégien posant avec ses trois médailles d'or et sa médaille d'argent.

- © AFP - JON EEG

23 février 1992. La cérémonie de clôture. Au cours de ce dimanche après-midi d'hiver, la Savoie passe les clés des JO à la Norvège et la ville de Lillehammer qui les accueillera en 1994. Le spectacle sera assuré par quelques 300 danseurs, 300 enfants des écoles d'Albertville et 19 groupes folkloriques.

La cérémonie de clôture © AFP - ERIC FEFERBERG

