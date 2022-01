Albertville 1992 : pour fêter les 30 ans des JO d'hiver en Savoie, envoyez-nous vos photos d'époque !

1992-2022, si l'on regarde 30 ans en arrière, la Savoie vivait un moment historique avec les Jeux olympiques d'hiver à Albertville. Pour célébrer et s'en souvenir, déposez-nous vos photos d'époque ci-dessous ! Nous les rassemblerons sur francebleu.fr et les partagerons sur nos réseaux sociaux.

Des milliers d'athlètes, des combinaisons argentées aux couleurs des anneaux olympiques, une nouvelle piste de bobsleigh, les sourires et des médailles d'or incroyables pour les athlètes français, sans parler des cérémonies d'ouverture et de clôture si esthétiques et poétiques. Voilà 30 ans, les Jeux olympiques d'hiver marquaient l'histoire de la Savoie en 1992. Outre ce projecteur sur notre territoire, nous en gardons tous des souvenirs, des photos au fond des tiroirs ou dans des albums.

Envoyez-nous vos photos d'époque ! Vous étiez présents lors des cérémonies, vous avez vécu des épreuves sportives, vous étiez en station, vous avez vu la flamme olympique, vous aviez des pin's des JO, des habits ou la mascotte (Magique) chez vous... On est preneurs de toutes vos photos d'époque :) Elles seront compilées sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu Pays de Savoie.