Vainqueur de la Coupe du monde, Alexis Pinturault "est le plus grand skieur français de tous les temps"

Il en rêvait, il l'a fait ! Le jour de ses 30 ans, Alexis Pinturault est sur le toit de son sport. Suite à son succès ce samedi sur le géant de Lenzerheide, en Suisse, le Savoyard a remporté le classement général de la Coupe du monde, le graal.

"_C'est la première fois de ma vie que je verse des larmes de joie_. Toutes les émotions arrivent en même temps, du relâchement, beaucoup de bonheur. Il y a également une forme d'accomplissement" déclarait-il juste après la course. Le natif de Moutiers gagne également le petit globe du géant.

"Un soulagement" pour Luc Alphand

Sa performance est historique pour le sport français puisqu'Alexis Pinturault devient seulement le quatrième Français, hommes et femmes confondus, à remporter le gros globe. Le premier depuis 1997 et un certain Luc Alphand. Ca y est, le relais est passé.

"C'est un soulagement. On échange un peu avec Alexis, et c'est un super moment pour lui. Je suis ravi pour lui. Il a un palmarès déjà énorme!" Luc Alphand se remémore le très bon début de saison du skieur de Courchevel, mais aussi les courses un peu plus difficiles d'il y a deux semaines, où lui-même doutait. Mais pas Alexis. "Je pense que lui en premier était le seul à presque pas douter. C'est un solide Alexis, il ne fait pas partie de ceux qui lâchent en route, et c'est un vrai battant".

Ca fait 9 ans qu'il est sur le podium du Géant, et 9 ans qu'il regarde les autres le lever à côté de lui - Romane, sa femme

Toute cette semaine en Suisse, le Savoyard a pu compter sur le soutien de son cercle très proche, présent, à commencer par sa femme, Romane. Ce gros globe de cristal, ce sont "dix années de travail récompensées", "même si sa carrière n'est pas terminée aujourd'hui" sourit-elle.

"Une émotion incroyable" pour le DTN de la fédération

Pour le directeur technique de la fédération française de ski, Fabien Saguez, _"_c'est le plus grand skieur français de tous les temps. N'en déplaise à certains, quand on voit qu'il a été capable de gagner dans six disciplines différentes, quand on voit le nombre d'épreuves par saison qu'il est capable d'assumer !".

Très ému, il a encore du mal à y croire. "C'est une émotion incroyable. Quand on va rentrer lundi, quand je vais retourner dans mon bureau à Annecy, je vais me dire : on l'a vraiment fait".